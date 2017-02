- Mange ganger har det vært veldig flaut og veldig vanskelig å være mammaen til Petter

Petter Pilgaard (36) har arbeidsmoral, og viser det til gagns i «Farmen kjendis».

Han er hjelpsom, snill og empatisk. De andre deltakerne elsker ham, og «hele» Norge er i ferd med å trykke den tidligere urokråka til sitt bryst. Det er også mamma Wenche Pilgaard Mark (64) glad for.

- Jeg legger ikke skjul på at det mange ganger har vært veldig flaut og veldig vanskelig å være mammaen til Petter, forteller 64-åringen til ukebladet Se og Hør.

Stolt av sønnen

- Man kan nesten ikke forestille seg hvordan det har vært når han har herjet som verst. I perioder har det vært vondt, og noen ganger turte jeg knapt å ta telefonen når det ringte, forteller hun åpenhjertig.

- Det som er så fint med gutten min, er at om du skreller av ham et par lag, så er han verdens beste gutt. Jeg er glad for at vi nå ser den siden på TV. På Farmen-gården viser han den siden som jeg kjenner best, og det er den gode gutten min. Jeg er veldig stolt av Petter, konstaterer Wenche.

I dag har de to verdens beste forhold, men veien frem til den harmonien de har seg imellom i dag, har ikke alltid vært like lett.

Da Petter var 14 år, skilte foreldrene seg. Og mens faren ble boende i deres felles hjem, flyttet Wenche ut.

- Klart at det var en tøff avgjørelse å ta. Jeg hadde brukt flere år på å ta komme fram til dette. Det var jeg som ville gå ut av forholdet, og da måtte jeg ta konsekvensene av det.

- Petter var fryktelig pappadalt. Hadde jeg tatt han med meg, ville det knust hjertet hans. Det var det siste jeg ønsket. Men jeg følte på mange måter at jeg sviktet som mamma, og det var fryktelig vondt, innrømmer Wenche til Se og Hør.

Har tilgitt mamma

Petter Pilgaard husker tilbake på tiden etter foreldrenes skilsmisse som tung, og i perioder svært vanskelig.

- En skilsmisse er aldri noe moro å oppleve, men jeg er veldig glad for at mamma valgte å la meg bo hos pappa. Det viser hvor raus og snill hun er. Jeg bærer ikke noe nag til henne i dag, og har selvfølgelig tilgitt henne for at hun forlot oss.

- I dag har vi verdens beste forhold. Hun er en kul dame, og en fantastisk mamma, fastslår Petter.

Selv om Wenche er glad for at sønnen har begynt å vise andre takter, tror hun ikke han kommer til å roe seg ned på damefronten.

- Jeg tror neppe jeg får noen nyheter om bryllup og baby med det første, så tam er han ikke blitt ennå, mener Wenche.

Vil ikke ha barn

Pilgaard har tidligere sagt til Seoghør.no at han ikke ser seg selv som pappa i framtiden.

- Jeg har ingen interesse av å forplante meg. Ikke har jeg gode gener å gi videre, heller. Stakkars unge!

- Jeg er ikke laget for å ta hensyn til et barn. Kall meg gjerne egoistisk, men jeg trives best i mitt eget selskap. Det finnes ikke noe bedre enn å komme hjem til leiligheten min, og vite at det bare er meg.

Like fullt som Pilgaard innser at han blir eldre, faller han lenger bort fra tanken om et A4-liv.

- Er det noe jeg ikke gjør, så er det å stresse med framtida. Jeg har ikke noe behov for å bli bråvoksen, selv om samfunnet kanskje krever det. Det høres ut som en klisjé, men jeg liker å leve hver dag som den siste. Man må nyte livet, og tørre å være litt utagerende - så lenge det ikke går utover andre. I mine øyne er normer kjedelig.

