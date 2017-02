Mannen som inspirerte «Fleksnes» er død

(Dagbladet): Den britiske serieskaperen, skuespilleren, produsenten og regissøren Alan Simpson er død, 87 år gammel. Det melder avisa The Guardian.

Simpsion gikk bort etter å ha slitt med lungesykdom, skriver avisa.

Manageren hans, Tessa Le Bars, kommer med følgende uttalelse etter at dødsfallet ble kjent:

- Etter å ha hatt det privilegium å jobbe med Alan og Ray i over 50 år, de 40 siste som agent, manager og venn, og den siste tiden som Alans ledsager og pleier, er jeg svært trist over å miste Alan etter en tapper kamp mot lungesykdom.

Skapte «Fleksnes»

I en årrekke hadde Alan Simpson et tett samarbeid med Ray Galton, som han skrev en lang rekke tv-serier sammen med.

De to møttes første gang som tenåringer, da de begge var innlagt på Milford sanatorium med tuberkulose, ifølge The Guardian.

Simpson og Galton stod bak BBC-serien «Hancock’s Half Hour», som den norske seriesuksessen «Fleksnes fataliteter» er basert på. På IMDb.com står Simpson og Galton oppført som manusforfattere av 13 «Fleksnes»-episoder.

Duoen er også kjent for blant annet tv-seriene «Steptoe and Son» og «Sanford», samt den svenske adventskalenderen «Abert % Herberts julkalender».

Galton og hans familie hyller også den avdøde serieskaperen i en uttalelse onsdag:

- Det er ingen ord som kan uttrykke vår følelse av tap og sorg over bortgangen til Alan Simpson, Rays partner og familievenn over de siste 70 årene. Fra deres første forsøk på humør, gjennom et liv med samarbeid, har styrken i Alan og Rays personlige og profesjonelle bånd alltid stått i sentrum av suksessen deres.