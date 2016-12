Michelle fikk sjokk da hun så hva «Sex og singelliv»-stjerna hadde gjort med familiens gravstein

(Dagbladet): Tidligere denne måneden avslørte skuespiller Kim Cattrall (60) at hun, når den tid kommer, ønsker å bli stedt til hvile i familiegraven i Liverpool, der 60-åringen også er født og oppvokst.

I den forbindelse forklarte «Sex og singelliv»-stjerna at hun allerede har inngravert sin egen gravstein. Dette for å forsikre seg om at hun vil bli gravlagt med blant andre sin avdøde far.

- Det er der jeg vil hvile når denne fantastiske reisen er over. Jeg har allerede en gravstein med mitt navn og min fødselsdato på, samt en tom plass, hvor dødsdatoen skal graveres inn. På den måten vet jeg at jeg kommer til å ende opp i Liverpool, sa hun.

Da Cattralls søskenbarn Michelle Cox skulle besøke familiegraven i jula, fikk hun imidlertid sjokk over at gravstøtten allerede var byttet ut med en ny.

- Skjønte noe var galt

Ifølge Liverpool Confidential, som også har publisert et bilde av gravsteinen, er navnene til både Coxs mor, tante og besteforeldre utelatt i den nye steinen. Cattralls far, Dennis, og skuespillerens eget navn er imidlertid inngravert.

Sex And The City star Kim Cattrall offends her family with gravestonehttps://t.co/rhC8d78OdI via @MailOnline. — GEOFF KERNOW LEGIT. (@geoffkernow) 29. desember 2016

Under 60-åringens navn står det også «The Liverpool Cleopatra» - en referanse til teaterstykket «Antony and Cleopatra» som Cattrall medvirket i da dette ble satt opp i Liverpool i 2010.

Overfor avisa forklarer Michelle Cox, som er datteren til søsteren av Cattralls far, at hun er rystet over situasjonen.

- Jeg dro til kirkegården 1. juledag, for å besøke min mors grav. Da jeg nærmet meg gravstøtten, skjønte jeg at noe var galt. Den gamle steinen var erstattet med en ny, der navnet til min onkel, Kims far, var inngravert. Det samme var navnet til Kim, samt fødselsdatoen hennes, men med et tomrom, der dødsdatoen skal være, sier Cox.

- Ble bestemt i 2012

På tross av å være kusiner, forklarer Cox at hun aldri har hatt kontakt med Cattrall, og at hun dermed har hatt vansker for å oppnå dialog med superstjerna.

- Jeg ble veldig overrasket, og har ikke klart å tenke på noe annet siden jeg oppdaget den nye gravstøtten. Jeg har aldri hørt om noe liknende, og prøver å finne ut hva vi kan gjøre rent juridisk.

Cox forklarer videre at hun trodde den siste gjenværende plassen i familiegraven skulle gå til henne eller søstera, ettersom faren hennes angivelig har sittet på denne rettigheten.

Ifølge Daily Mail forklarer en talsperson på vegne av skuespiller Cattrall at hun aldri har blitt informert om denne påstanden.

- Kim Cattrall var ikke klar over, eller har aldri blitt informert om dette. Hennes far gikk bort i 2012 og hans ønske var at asken skulle bli plassert sammen med hans avdøde foreldre og søster i familiegraven. Det ble bestemt allerede i 2012 at den nye gravsteinen skulle inneholde hennes, samt farens navn, sier talspersonen.

Suksess-serie

Snart ti år etter at siste episode av «Sex og singelliv» ble sendt på tv, er det fortsatt den serien skuespiller Kim Cattrall (60) huskes best for.

60-åringen er imidlertid nå klar for en større rolle i BBCs filmatisering av suksessboka «The Witness for the Prosecution». Innspillinga av prosjektet har blant annet foregått i Liverpool.

I «Sex og singelliv» spilte Cattrall rollen som den sexfokuserte PR-agenten Samatha Jones. Serien ble sendt på tv i 16 år, før to filmer om de fire Manhattan-bosatte jentene Carrie, Charlotte, Miranda og Samantha hadde premiere i henholdsvis 2008 og 2010.

Det har versert mange rykter rundt en tredje «Sex og singelliv»-film, selv om ingen har bekreftet at det vil bli noe av.

Sarah Jessica Parker, som spilte Carrie i serien og filmene, sa imidlertid allerede i 2011 at historien for en eventuell ny film er klar.

- Jeg kjenner historien. Det er en liten sak, men jeg synes den bør fortelles. Spørsmålet er når det vil være riktig å fortelle den, sa hun til magasinet Parade.