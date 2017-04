Millionselgende krimforfatter om vekttapet: - Jeg var så tjukk at jeg ikke kunne gå

(Dagbladet): Leif GW Person har solgt over sju millioner bøker i hjemlandet Sverige, og han nyter også sukess her til lands.

I et nytt intervju med Expressen forklarer krimforfatteren at han har slanket seg kraftig etter nyttår. Bakgrunnen skal være et han var redd for å miste livet.

På spørsmål om hva som ville ha skjedd dersom han ikke gikk ned i vekt, svarer han nemlig:

- Da hadde jeg dødd. Fy faen. Jeg klarte knapt å gå rundt nyttår. Jeg veide 137 kilo. Nå veier jeg 119, det er for mye det også. Jeg har gått fra å være smellfeit til å bli en vanlig tjukkas, sier Persson og legger til:

- Hold fast til det du har, for jeg lover deg, fy faen, den andre siden er elendighet, at du er så jævlig tjukk at du ikke klarer å gå.

Kutter ut alkoholen

Den anerkjente kriminologiprofessoren har nå kuttet alkoholen. Han spiser ikke godteri og har slakket ned på karbohydrater. Nå er det fugl, fisk, grønnsaker og bær som preger menyen.

Hans nyttårsløfte er et vekttap på 50 kilo i løpet av året. Til nå har han kvittet seg med 18 av de. Persson vurderer nå å kutte ut alkoholen ut året.

I intervjuet med den svenske avisa er han også ærlig på at kona ikke har vært fornøyd med livsstilen hans opp igjennom åra.

- Det hun sier, er vel at jeg holder på å grave min egen grav med min egen gaffel. Og jeg gjør det. Men hun roser meg på motsvarende måte når jeg har gått inn for å ta vare på meg selv, sier Persson.

God for millioner

I Sverige går krimromanene hans som regel rett til topps på bestselgerlistene. Han er også programleder i den svenske tv-suksessen «Veckans Brott».

Han er professor i kriminologi og har vært ansatt ved Rikspolisstyrelsen i Sverige i 30 år. Bøkene hans har blitt oversatt til mer enn 30 språk.

GW Person fortalte til Dagbladet i fjor at han tjener opp mot en million i uka.

- Mer enn halvparten av inntektene mine kommer fra filmer og tv-serier og «Veckans brott». Jeg har hyggelige inntekter fra mine finansielle plasseringer. Og forlaget mitt i Sverige sa jeg kom til å få en inntekt på rundt 20 millioner kroner i år. Ja, det var vel det hele.

I samme intervju var han også åpen om sin alkoholbruk. Han drikker nemlig når ideene fyller hodet hans med kaos.

- Jeg bruker alkohol for å koble av. Og en og annen tablett, men jeg kan ikke jobbe når jeg er påvirket. Derfor slutter jeg å drikke på nyttårsaften, skriver hele våren, og begynner å drikke igjen når sommeren kommer. Da har jeg en masse jævla ideer i hodet som jeg ikke blir kvitt. En gang var jeg nykter i halvannet år, men da var jeg klar for mentalsykehuset. Da var det altfor mange tanker i hodet mitt og jeg klarte knapt å sortere, sa han den gang.