Monty Python-stjerna lider av alvorlig demens: - Tragisk og trist

(Dagbladet): Walisiske Terry Jones (75) er kjent som et multitalent innenfor humorsjangeren, og har beveget seg innenfor både skuespill, regi og skriving. Det er for innsatsen i det verdenskjente humorkollektive Monty Python, som gjennom flere tiår har fått publikummere til å le seg skakke.

I fjor høst ble det kjent at Jones trolig ikke blir å se særlig mye mer i rampelyset. Han er rammet av en alvorlig form for demens, som kommer til å påvirke alt fra taleevne til hukommelse med åra.

Han hadde egentlig gitt sitt siste intervju, men fordi familie og venner nå ønsker oppmerksomhet rundt lidelsen, har The Guardian fått et sjeldent innblikk i komikerens liv som syk.

- Tragisk og trist

- Han går fortsatt på lange turer over Hampstead Heath, der han gjerne går veldig rare veier. Det kan være vanskelig å holde følge, forteller Monty Python-kameraten Michael Palin.

Det er Palin og professor Nick Fox, ekspert på demens, som hovedsakelig taler for Jones gjennom intervjuet. Han er diagnostisert med frontotemporal demens, og karakteriseres av endringer i adferd, språk og personlighet over tid. Symptomer kan være redusert oppmerksomhet, forsvinnende hemninger og likegyldighet.

Ifølge Nasjonalforeningen for folkehelsen fører sykdommen til skader i pannelappen i hjernen, og dem som rammes er ofte over 50 år. Det finnes ikke noe legemiddel i dag som kan kurere demensformen.

Palin, som ofte besøker kameraten, mener det hele er trist.

- Det som har skjedd er tragisk og trist. Det er en form for demens som er progressiv. Hans kone og barn gjør sitt beste, men det er vanskelig, forteller Palin og fortsetter:

- Han liker å møte gamle venner, og vi må fortsette med vennskapet vårt. Det er ikke over, det er bare veldig trist at han har fått denne formen for demens. Han kan ikke snakke spesielt lenge, men han ler av gamle minner når jeg tar dem opp, forklarer han.

På tross av sykdommen liker Jones fortsatt øl, vin og lange turer. Palin og de andre Monty Python-gutta anser fortsatt Jones som et medlem av gruppa. De besto originalt av Jones, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Palin og avdøde Graham Chapman.

«Mot slutten av intervjuet tar Jones hånden til Palin, og klemmer godt til. De to holder hender i noen minutter, en gest som reflekterer deres 50 år med vennskap - og viktigheten av å være der for Jones gjennom hans prøvelser», avslutter journalisten i The Guardian.

Historisk gjenforening

Høsten 2013 kom nyheten om at de britiske herrene i komigruppa skulle gjenforenes ved å holde et stort show sammen. Det hele fant sted 1. juli 2014 på O2-arena i London.

De 20 000 første billettene ble revet vekk på 43,5 sekunder, ifølge BBC, og det ble i rekordfart bestemt at det skulle settes opp ekstrashow.

Disse ble også raskt utsolgt, og billettene som originalt hadde en pris på mellom 300-1600 kroner, lå ute for salg til hele 38 000 kroner.

Dagbladets anmelder ga showet terningkast fem, og skrev at «forandringer i rollebesetning, nye overganger og sammenbindinger, alternative vekslinger og replikkutskiftninger sørger for at selv den som er godt bevandret i Pythons verden må følge med for å få med seg alle detaljer».

Gruppa skal nok aldri stå på en scene igjen sammen, noe Palin forteller overfor The Guardian.