Nå skal hun gifte seg

(Dagbladet): Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), har de siste åra klart å skape flere debatter og diskusjoner om miljøpolitikk.

30-åringen har blant annet fått oppmerksomhet for Veireno-debatten i Oslo, samt teamer som kollektivtransport og taxi-bruk. Berg er sammen med Miljøpartiet De Grønne-politiker Eivind Trædal (31).

På Facebook kunne paret søndag kveld, på selveste første påskedag, avsløre at de har valgt å ta forholdet et steg videre. De to skal nemlig gifte seg.

«Hun sa ja!», skriver Trædal fornøyd.

Begge to har lagt ut bilder tatt rett etter gledesøyeblikket, der den byråden smiler og viser fram den nye ringen hun har på fingeren. Paret befinner seg for tida i Italia, der Trædal gikk ned på kne foran sin utvalgte.

- Jeg føler meg ufattelig heldig som får gifte meg med Lan, skriver han i en sms til Dagbladet.

Han presiserer at de to miljøforekjemperne tok toget ned til Italia, framfor det å fly.

- Vi tok en dagstur til Ravello. Vi fant ut at det var verdens vakreste sted, og jeg benyttet anledningen til å fri til verdens vakreste dame. Vi satser på bryllup på Sørlandet, der begge har slekta, skriver den nyforlovede politikeren til Dagbladet.

Ravello er en liten by ved den italienske Amalfikysten. Det er et populært turistmål.