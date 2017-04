Nelly Furtado var borte fra rampelyset i årevis. Nå trygler hun om Wikipedia-oppdatering

(Dagbladet): Ti år etter singelhitene «Promiscuous», «Maneater» og «Say it Right», har Nelly Furtado (38) sluppet albumet «The Ride», som har fått noe lunken mottakelse hos kritikerne.

Med over 40 millioner solgte plater verden over, regnes likevel 38-åringen som en av Canadas mest suksessfulle artister gjennom tidene.

I forbindelse med albumlanseringa har Furtado nå åpnet opp om hvorfor hun plutselig trakk seg tilbake fra offentligheten. Da hun gjestet talkshowet «Loose Women» denne uka, forklarte artisten at den plutselige berømmelsen opplevdes som svært overveldende.

- Noen ganger vil man bare være hjemme og bake muffins til datteren sin, vaske sitt eget toalett, og ha et øyeblikk for seg selv, fortalte Furtado, ifølge Contact Music.

Brudd med ektemannen

I løpet av de siste åra har 38-åringen fokusert på egne lidenskaper og hobbyer, der hun blant annet har studert teater, i tillegg til å ha jobbet i platebutikk.

Samtidig avslører Furtado en nyhet som ser ut til å ha gått under radaren hos verdenspressen.

- Jeg er singel nå. Noen må oppdatere Wikipedia-siden min, for den hjelper ikke akkurat kjærlighetslivet mitt.

Singer Nelly Furtado confirms split from husband of 8 years: https://t.co/qaaGBMZTyb pic.twitter.com/X1T6gnd23Y — ExtraTV (@extratv) 13. april 2017

I all hemmelighet har Furtado og ektemannen gjennom ni år, Demacio Castellon, gått hver til sitt. Paret traff hverandre under innspillingen av Furtados album «Loose», og forlovet seg i juli i 2007.

Året etter giftet de seg.

Paret fikk aldri barn sammen, men artisten har datteren Nevis (13) sammen med DJ-en Jasper Gahunia. De skilte lag i 2005 etter fire år sammen.

I et intervju med ET! Online forrige måned hintet Furtado om at noen av låtene på hennes nye album er inspirert av bruddet med ektemannen.

- Akkurat dette albumet er superpersonlig. Det er ærlig og rått. Jeg har gått gjennom noen personlige utfordringer, og har forsøkt å finne ut om vi virkelig lever det livet vi ønsker å leve, sa hun.