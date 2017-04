Nikita-millionær Inger Ellen Nicolaisen: - Jeg er en jernkvinne når jeg må

(Dagbladet): Inger Ellen Nicolaisen (58) fra Misvær like utenfor Bodø leder en av landets mest suksessrike bedrifter. Frisørkjeden Nikita ble startet opp i 1985, og har i dag salonger rundt om i hele landet. Neste steg for Nicolaisen er USA.

Onsdag viser TV 2 en dokumentar om nordledningen, som for tida befinner seg i en relativt nykjøpt villa i Miami. «Dokument 2: Løvetannmillionæren» tar for seg 58-åringens hektiske hverdag med full jobb, 14 barn og pendling mellom Norge og USA. Hun er ikke redd for å bli oppfattet som litt streng.

- Det er vanskelig for meg som person å ha en mening om meg selv. Jeg klarer ikke være objektiv. Jeg er som jeg er, og det får jeg bare være, forteller hun på telefon fra Miami.

- Jernkvinne

Tidlig i TV 2-dokumentaren, som er laget av tidligere «God morgen Norge»-profil Signe Tynning, får man et inntrykk av hvordan det er å være Nicolaisen.

Hun kjøper et hus til flere millioner dollar, som hun betaler for med kontanter, svarer på hundrevis av e-poster og sitter ofte i telefonen. Det er tidkrevende å drifte over 150 salonger og å ha ansvar for over 1000 medarbeidere.

Noen ganger kan det gå på bekostning av hvordan folk oppfatter henne.

- Hvis folk tror jeg er en knallhard jernkvinne, så må de bare det. Jeg er det når det trengs. Som leder må du innta en lederrolle, og følelser må settes til side når valg skal tas i ny og ne. Jeg tror nok ingen av vennene mine vil beskrive meg som en jernkvinne, eller som den norske Donald Trump, forteller hun og ler.

Sistnevnte kommentar er et stikk mot programlederjobben hennes i TV Norge-programmet «Kandidaten», som gikk på tv i 2005. Det var en norsk utgave av «The Apprentice», som Trump ledet før han bestemte seg for å bli politiker.

- Jeg kan være streng, men jeg elsker å ha det gøy, og. Mitt mål i livet er å ha så mange latterkramper som mulig. Du vet, når man ligger på bakken og ikke klarer å bevege seg fordi man ler så mye. Når det gjør fysisk vondt etterpå. Da føler jeg meg fri, sier Nicolaisen.

Gravid som tenåring

I dag har nordlendingen 14 barn, hvor elleve av dem er fra Litauen. Hun har besøkt barnehjem der nede siden 1995, og kommer alltid tilbake.

- Det er så flott å tenke på at 14 barn kaller meg mamma, forteller hun.

Hennes første barn kom imidlertid til verden under andre omstendigheter. Nicolaisen ble gravid som 14-åring i Misvær, noe som fikk de andre i bygda til å følge ekstra nøye med.

- Det var veldig trygt der fram til jeg ble gravid. Jeg var jo nesten redd for at de skulle hive meg i elva. Jeg gikk konstant og så ned i bakken den gang. Jeg ble ekstremt lei av mine egne sko, forteller hun og ler.

- Hvorfor har du da valgt å bygge hus der?

- Det ble kjedelig å gå med hodet nedover, så jeg begynte å heve det. Det var noe jeg syntes var gøy, så jeg begynte å heve det enda mer. Jeg synes det er smålig å gå rundt med janteloven som leveregel, forteller hun.

Hun har alltid fortalt barna sine at de kan gjøre hva de vil, og roser dem mer enn gjerne.

- Jeg sier at de må tenke seg om i to sekunder, så er jeg sikker på at den avgjørelsen de kommer fram til er den riktige. Jeg elsker folk som strekker seg utenfor komfortsonen, selv om det kan oppleves ubehagelig. Sånt rører meg til tårer, sier hun.

- Helvetes mye hår

Nicolaisen bryr seg fint lite om logistikk og planlegging. Hvis hun vil ha noe gjort, skjer det. Planleggingen får noen andre ta seg av. 58-åringens neste plan er å lansere Nikita-kjeden i USA.

- Det er 300 millioner mennesker og helvetes mye hår her. Jeg vet egentlig ikke hva vi skal gjøre. Jeg liker å si: «I know how to swin, but this is a different water», sier hun og fortsetter:

- Selvfølgelig er jeg ydmyk overfor dette markedet, men nå er vi i gang. Vi åpner første salong her nede utenfor Miami den 17. mai, så får stien blir til etter som den tråkkes opp. Jeg er ingen nybegynner. Jeg har gjort det her i 33 år. Jeg stresser ikke med noe som helst, sier 58-åringen.

Se «Dokument 2: Løvetannmillionæren» på TV 2 onsdag 19. april 21:40.