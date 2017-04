OL-Nancy har hatt seks spontanaborter: - Jeg følte skam

(Dagbladet): Få hadde trodd at det var kunstløp som skulle bli en av de mest omtalte grenene under OL i Lillehammer i 1994, men et drama mellom to av de mest profilerte skøyteløperne sørget for verdensomspennende dekning.

Amerikanske Nancy Kerrigan (47) ble slått ned i forkant av de olympiske lekers start, og det kom seinere fram at det var det var ektemannen til hennes konkurrent, Tonya Harding (46), som hadde utført angrepet.

Intensjonen var at Harding skulle overta Kerrigans plass på landslaget, men begge fikk delta. Kerrigan fikk sølv i grenen, mens Harding endte på en 8. plass. Siden har det vært relativt stille fra Kerrigans side, i hvert fall om hennes privatliv.

Seks spontanaborter

I et nytt intervju forteller hun imidlertid at ikke alt har gått som det skal på hjemmebane. Hun er for tida med i den amerikanske utgaven av «Skal vi danse», og i et segment omhandlende store øyeblikk i livet, tok hun opp en sterk tid.

47-åringen er i dag mor til tre barn, men veien dit har vært alt annet enn enkel. The Huffington Post, som siterer intervjuet, skriver at skøytestjerna har hatt hele seks spontanaborter.

- Siden jeg var rundt ti år har jeg alltid ønsket å ha tre barn innen jeg var 30, litt som moren min gjorde, sier hun til dansepartneren sin, Artem Chigvintsev, og fortsetter:

- Like etter at jeg hadde Matthew, ville vi ha flere barn. Jeg ble gravid, men så hadde jeg en spontanabort. Det får en til å føle seg som en fiasko, sier hun i intervjuet.

Hun og ektemannen Jerry Solomon fikk sitt første barn, sønnen Matthew, i 1997. Sønnen Brian ble født i 2005, og dattera Nicole kom til verden i 2008. Reisen dit var imidlertid lang og deprimerende.

Kerrigan husker første gang hun ble fortalt at barnet ikke hadde noe hjerteslag under en ultralydundersøkelse. Hun beskriver det som «knusende».

- Jeg følte skam, fordi jeg klarte ikke å gjøre dette på egenhånd, sier hun og fortsetter:

- En gang kom vi så langt i svangerskapet at vi fortalte det til sønnen vår, og han ble veldig gira. Hvordan forklarer man en spontanabort til et lite barn? (...) Han spurte oss og vi måtte forklare: «Det er dødt. Det lever ikke mer». Det var grusomt, sier hun.

Dramatisk dødsfall

Det er ikke bare med sine egne svangerskap at Kerrigan og hennes familie har hatt det tøft de siste åra. I januar 2010 døde faren hennes Daniel etter et basketak med sin 45 år gamle sønn Mark.

Ifølge obduksjonen var dødsårsaken uregelmessige hjerteslag. Skøytedronningas far ble også påført en nakkeskade som var så alvorlig at luftrøret fikk skader, skrev AP.

Obduksjons-resultatet førte til nye anklager mot Mark Kerrigan, som nektet straffskyld for alt. Obduksjonen viste også at pappa Kerrigan led av høyt blodtrykk og tette arterier. Ifølge politiet har Mark Kerrigan forklart at han tok kvelertak på faren, som falt i bakken, etter en krangel i familiens hjem i Stoneham.

Nancy Kerrigan mente hele veien at broren var uskyldig, og gikk gjennom rettssaken i bresjen for Mark.

25. mai i 2011 ble broren hennes frikjent for drap, men ble funnet skyldig i å ha overfalt faren. Han ble dømt til to og et halvt år i fengsel.