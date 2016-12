Popstjernen i sorg etter tapet av skuespillerfaren

(Dagbladet): Forrige uke kom beskjeden om at den kanadiske skuespilleren Alan Thicke (69) hadde gått bort. Han var kjent fra flere serier og filmer, spesielt ABC-serien ved navn «Growing Pains».

Den 13. desember døde han av et brått hjerteinfarkt, mens han spilte hockey i California. Begravelsen ble holdt den 19. desember, og flere store stjerner fløy inn for å ta en siste avskjed med skuespilleren.

Foruten å være skuespiller, var han kjent som faren til popstjerna Robin Thicke (39). «Blurred Lines»-sangeren er like kjent for sin musikk som for juridiske problemer rundt den.

Han og Pharrell ble i fjor vår funnet skyldig i å ha plagiert den nevnte låta, fra Marvin Gaye. Nå er 39-åringen i sorg etter tapet av faren.

- Veldig trist

Det skriver The Los Angeles Times.

- Det var selvfølgelig veldig trist, men vi hadde alle både glimt og håp i øynene, fordi det hadde han også. Vi var glade for å være med hverandre og for at han sørget for at så mange av oss holdt kontakten, sier popstjerna til avisa.

Det var i forbindelse med minnemarkeringen for faren at 39-åringen snakket med storavisa. Der fortalte han at flere store stjerner hadde flydd inn for å ta et siste farvel med den folkekjære, kanadiske skuespilleren.

- Leonardo DiCaprio fløy inn bare for å komme. Leo geleidet Kirk Cameron, Jeremy Miller, Joanna Kerns og Tracey Gold opp - Kirk hadde på seg sin «Growing Pains»-genser fra programmet - og de sto alle der og fortalte historier, sier Thicke.

Han beskriver minnemarkeringen som en feiring av livet, og at faren ville ha elsket det. Også 69-åringens enke Tanya Callau Thicke snakket til pressen etter ektemannens dødsfall.

- Jeg får vondt i magen av tristhet, og det er med stor sorg at jeg takker alle fra bunnen av hjertet mitt for støtten og kjærligheten jeg har fått denne vanskelige tida, skrev hun i en uttalelse.

Tanya er ikke Robins biologiske mor, men han beskriver forholdet hun hadde til faren hans som magisk. Han påpeker at de var sjelevenner.

Rusproblemer

I forbindelse med «Blurred Lines»-bråket, ble det i fjor offentliggjort opptak fra avhørene med ham og musikkollega Pharrell Williams.

I opptaket, lagt ut at nyhetsbyrået Associated Press, fortalte Thicke at han aldri var ved sine fulle fem da han promoterte låta som fikk ham dømt for plagiat.

- Jeg var rusa og full hver gang jeg gjorde et intervju i fjor, sier han i klippet, som ble tatt opp i 2014.

Blant intervjuene Thicke stilte opp i, var hos talkshow-dronning Oprah Winfrey.

- Jeg kunne si hva som helst for å selge musikk, sier han.

Beruset til tross, låta «Blurred Lines» med Pharell Williams ga Thicke en pangstart på karrieren. Sangen var en av de mestselgende låtene i 2013, og musikkvideoen, som fort ble stemplet som kontroversiell, har over 470 millioner avspillinger.

Etter hvert gikk riktignok familien til den avdøde artisten Marvin Gaye til rettssak mot Thicke og Williams - for det de mente var plagiering.Det endte med at musikkduoen tapte søksmålet, og måtte betale Gayes etterkommere rundt 59 millioner kroner.