Prins Charles i sorg etter guddatterens død

(Dagbladet): Den britiske sosietetskvinnen og tv-personligheten Tara Palmer-Tomkinson er gått bort, kun 45 år gammel. Det melder en rekke britiske medier.

Dødsfallet kommet få måneder etter at Palmer-Tomkinson fortalte i et intervju med Daily Mail at hun fikk diagnostisert en ikke-ondartet hjernesvulst i 2016.

Ifølge Independent undersøkte legene svulsten og videre tester avslørte at hun led av en sjelden autoimmun tilstand.

I intervjuet med Daily Mail i november, fortalte Palmer-Tomkinson at svulsten heldigvis hadde skrumpet inn etter at hun fikk medisiner.

- Ikke mistenkelige omstendigheter

Palmer-Tomkinson, som var guddatteren til prins Charles (68), ble funnet død i sitt eget hjem i London.

- Politiet ble kalt opp av Londons ambulansetjeneste omtrent klokka 13.40 onsdag 8. februar til en andresse i Bramham Gardens. En kvinne i 40-årene ble erklært død på stedet. De pårørende er blitt varslet, sier en talsperson i politiet.

Talspersonen legger til at dødsårsaken foreløpig ikke er kjent, men at politiet på nåværende tidspunkt ikke anser dødsfallet som mistenkelig.

- Undersøkelser av omstendighetene pågår. Rettsmedisineren er blitt varslet, uttaler politiets talsperson.

Kongelige kondolanser

Etter at dødsfallet ble kjent har prins Charles og hertuginne Camilla av Cornwall kommet med en uttalelse om at de er «i dyp sorg og at tankene er hos familien», ifølge ITV.

Programleder Piers Morgan uttrykker også sin sorg på Twitter.

RIP Tara Palmer Tomkinson, 45.

A fun, feisty woman who battled many demons. Very sad news. pic.twitter.com/IxwOLfUyFW — Piers Morgan (@piersmorgan) February 8, 2017



Familien til Tara Palmer-Tomkinson har et nært forhold til den britiske kongefamilien. Prins Charles var hennes gudfar, og hun var blant gjestene i bryllupet til prins William (34) og hertuginne Kate (35) i 2011.

Palmer-Tomkinson deltok i en rekke tv-programmer, som «I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!», «Top Gear» og «Would I Lie To You?».