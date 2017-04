Prins Harry om tida etter Dianas død: - Jeg visste ikke hva som var galt med meg

Prins Harry forteller at han i flere år forsøkte å ignorere sorgen over moras død, og at han til slutt måtte søke profesjonell hjelp for å takle følelsene.

I et sjeldent åpenhjertig intervju med avisen The Telegraph snakker den 32 år gamle britiske prinsen ut om moras død.

- Stikke hodet i sanda

- Min måte å håndtere det på var å stikke hodet i sanden og la være fra å tenke på moren min, fordi hvordan kunne det hjelpe? Det ville bare gjøre meg trist. Det ville ikke få henne tilbake, sier prinsen, som bare var tolv år gammel da prinsesse Diana døde i en tragisk bilulykke i Paris i 1997.

Først som 28-åring oppsøkte Harry profesjonell helsehjelp etter oppfordringer fra andre, inkludert stor støtte fra sin eldre bror prins William.

- Det gikk 20 år hvor jeg ikke tenkte på det, og deretter to år med totalt kaos. Jeg visste ikke hva som var galt med meg, sier han i intervjuet, gjengitt av NTB.

Prinsen forteller at han i det siste på nytt har blitt stilt overfor sorgen over å miste moren og presset livet som kongelig fører med seg.

- Jeg vet for det meste ikke hvordan vi kongelige klarer å bevare forstanden. Jeg har ikke noen hemmeligheter, jeg har sikkert vært veldig nær et totalt sammenbrudd flere ganger, sier han.

- Forsvant så altfor fort

Harry har tidligere tidligere snakket om tapet av mora, blant annet i 2015, da han åpnet et senter for barn rammet hiv og aids i Lesotho. Under åpningen snakket Harry åpent om savnet av sin mor, og hvordan det å miste henne i så ung alder har etterlatt et tomrom som aldri vil kunne fylles.

- Jeg deler den samme følelsen av et tap som disse barna, i mitt tilfelle tapet av en forelder som forsvant så alt for fort. Jeg, som dem, vet at det alltid vil være et tomrom som aldri kan fylles, sa Harry den gang.

Funnet kjærligheten

I sine yngre dager ble prins Harry av Wales (32) forbundet med ville fester og skandaler, men de siste åra har han markert seg i offentligheten med sitt politiske engasjement, og samtidig har han slått seg til ro med kjæresten.

I oktober svirret romanseryktene mellom prins Harry (32) og «Suits»-stjerna Meghan Markle (35), og kort tid etter ble forholdet bekreftet av det britiske hoffet.

Siden den gang har superparet blant annet vært på en hemmelig norgesferie til Tromsø.

Prins Harry har vært singel siden forholdet med Cressida Bonas tok slutt i 2014.