Raser etter at «Survivor»-deltaker ble avslørt som transkjønnet: - Ikke greit under noen omstendighet

(Dagbladet): Det er en kjent sak at realitykonsepter ofte benyttes av flere land samtidig, hvor hvert land introduserer sine egne tvister. Programmer som «Farmen», «Gift ved første blikk» og «Paradise Hotel» foregår eksempelvis i flere land samtidig.

«Survivor», som vi i Norge har valgt å kalle «Robinsonekspidisjonen», er av samme art. I USA har 34 sesonger av programmet gått over skjermen, og den høythengende premien på en million dollar er for mange sterk motivasjon for å komme seg gjennom den strevende konkurransen.

Nå skaper serien imidlertid overskrifter for noe helt annet enn farlige øvelser og giftige dyr. Deltaker Zeke Smith ble under et møte med de andre deltakerne avslørt som transseksuell av en annen deltaker, noe som har fått flere til å reagere.

My Bunkmates! #WhatIDidOnSummerVaca #Survivor #GameChangers Et innlegg delt av Zeke Smith (@zekerchief) onsdag 08. Feb.. 2017 PST

Ble avslørt

- Hvorfor har du ikke fortalt de andre her inne at du er transseksuell?, spurte deltaker Jeff Varner under det såkalte stammemøtet i serien ifølge The Huffington Post.

Varner skal ha vært redd for å bli sendt hjem, og i et tappet forsøk på å klore seg til plassen prøvde han å svartmale de andre deltakerne. Det fungerte dårlig, og deltakeren ble sendt hjem etter å ha blitt utskjelt av de andre på øya.

Zeke you are an inspiration! And Survivor should be proud of tonight's episode. #survivor #zekesmith Et innlegg delt av Gary Edenfield (@mrgglobal) onsdag 12. April. 2017 PDT

Smith har uttalt til People at motkandidaten sikkert trodde han skulle få god respons på avsløringen.

- Han trodde nok at de andre var enige i at transpersoner er farlige og bedragerske. Argumenteringen hans er tusen ganger verre enn det at han faktisk avslørte det, fordi det er det samme argumentering som brukes for å diskriminere, angripe og drepe transpersoner. Det som er fint er at ingen kjøpte talen hans, har deltakeren uttalt.

Han var på programmet som åpent homofil, men hadde valgt å ikke dele at han på et tidspunkt i livet var et annet kjønn biologisk. Det var ikke bare de andre deltakerne som reagerte på Varners utspill. Programleder Jeff Probst, som har ledet og produsert programmet siden 2000, har også uttalt seg.

Det er første gang han kommenterer programmets innhold på 34 sesonger. Overfor Entertainment Weekly forteller han at han er forferdet.

- Jeg har sjeldent kommentert hva som blir sagt eller gjort i spillet, men denne unike situasjonen faller utenfor det jeg anser som normalt. Jeg kan ikke forstå at noen synes det som ble gjort mot Zeke var greit på noen som helst måte, under noe omstendighet, og spesielt ikke fordi det var en million dollar på spill, fortalte han og fortsatte:

- Jeg synes at svaret fra stammen, som det ofte er, speiler hva majoriteten i samfunnet faktisk føler. Man gjør bare ikke det der mot noen andre, uttalte programlederstjerna.

La seg flat

Den såkalte «outingen» på tv-skjermen har også fått gruppa GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation, journ anm) til å reagere. Direktør Nick Adams skrev i et innlegg på gruppas nettsider at det kan være farlig og uakseptabelt å avsløre transkjønnede.

Deltaker Jeff Varner, som måtte forlate konkurransen etter utsagnet sitt, har ikke fått fred i sosiale medier etter at hendelsen ble vist på tv. Til sine 21 000 følgere på Twitter har han derimot kommet med en beklagelse.

- Jeg beklager på det sterkeste overfor Zeke Smith, hans venner, hans familie og alle de som ble såret av feilen min. Jeg avslørte noe jeg trodde de andre deltakerne allerede visste. Det var galt av meg og det finnes ingen unnskyldning for det, skriver han blant annet.

En representant for CBS har ifølge The Guardian uttalt at de synes det er fint at Varner har vist anger i intervjuer og sosiale medier etter hendelsen.

- Når alt kommer til alt, har dette skapt en uforventet og viktig dialog om det å akseptere og behandling transpersoner med respekt, het det i uttalelsen.

Flere «outinger»

Ifølge en artikkel fra The New York Times i fjor sommer er LHBT-personer mer utsatt for hatkriminaliteter enn noen annen minoritet i USA. Tallene kommer fra en undersøkelse FBI har gjennomført.

Dette er ikke første gang «outing» av noens legning eller kjønnsidentitet har skapt overskrifter. I 2011 ble Jonathan Knight, kjent fra New Kids on the Block, outet på et amerikansk talkshow av popstjerna Tiffany som homofil.

Tiffany ble spurt av programlederen om det ble noe romantikk mellom henne og popgutta da hun varmet opp for dem på 80-tallet. Tiffany bekreftet at hun og Knight hadde et forhold.

- Når jeg nå ser tilbake på da vi datet så var han så morsom. Vi pleide å ta ansiktsmasker sammen. Han var lett å snakke med, sa Tiffany.

Knight slo seinere tilbake, og hevdet han aldri er blitt outet av noen.

I 1994 skapte Tom Hanks overskrifter verden over da han outet en mannlig lærer i sin takketale på Oscar-seremonien. Han vant pris for rollen sin i «Philadelphia», der han spiller en homofil aids-pasient.

«Two of the finest gay americans, two wonderful men I had the good fortune to be associated with».

John Gilkerson hadde dødd av AIDS før «Philadelphia» ble spilt inn, men dramalæreren Rawley Farensworth var fortsatt i live. Han var fortsatt også i skapet, så det kom unektelig som en overraskelse at Tom Hanks outet ham foran millioner av tv-seere.