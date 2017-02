Reiser rundt med ekte penger på innspilling: - Jeg hadde aldri klart å ta vare på dem

En ting flere av seerne har bitt seg merke i i TV3-programmet «Luksusfellen», er pengesedlene som henges opp på tavlene når deltagerne skal få oversikt over hva de bruker penger på, og hvor mye de faktisk skylder.

Nå avslører produksjonen (Rubicon, red.anm.) og «Luksusfellen»-ekspert Hallgeir Kvadsheim (46) til Seoghør.no at pengesedlene faktisk er ekte!

- Det stemmer at vi bruker ekte penger under innspillingen, og grunnen til det er at det skal forsterke virkelighetsfølelsen. Da går det gjerne mer opp for deltageren hvor mye penger han/hun faktisk bruker. Med falske penger kan det bli mer tatt for gitt, avslører produksjonsleder for «Luksusfellen», Gry Devold (42).

Men det er ikke bare virkelighetsfølelsen som er grunnen til at det brukes ekte penger i produksjonen. Det er heller ikke lov å printe ut falske penger som kan minne om ekte sedler.

- Da vi starta fikk vi beskjed fra Norges Bank om at det ikke er lov å bruke falske sedler i innspillingen. Det er heller ikke lov å lage dem. Om vi skulle brukt falske sedler, måtte de vært tydelig falske, som for eksempel monopol-penger, sier økonom Kvadsheim til Seoghør.no.

Kommunikasjonsrådgiver for Norges Bank, Bård Ove Moberg, forklarer til Seoghør.no hvorfor det ikke er lov å vise falske sedler på TV.

- Gjengivelse av norske pengesedler er underlagt strenge retningslinjer for å unngå forvekslingsfare med gyldige betalingsmidler. I regelverket heter det blant annet at seddelmønsteret ikke må gjengis som både for- og bakside, og det må ikke gjengis i naturlig størrelse.

Det brukes likevel noen falske penger i serien, men det er ikke penger som er ulovlige å bruke.

- Nå har vi jo tatt i bruk røde sedler for å forsterke budskapet på hvor mye gjeld deltageren har. De er falske, sier Kvadsheim.

Henges opp med magneter

En annen morsom detalj flere har spekulert på, er hvordan pengene henges opp på tavla. Kvadsheim trekker spesielt frem «Radioresepsjonen» sin teori om borrelås bak på sedlene, men han avslører at det er ikke er et veldig avansert triks bak hvordan pengene henges opp.

- Det er faktisk noe så kjedelig som magneter på sedlene. Vi henger fire små magneter i hjørnet på hver seddel og henger dem opp på tavla, som fra før av er en magnettavle.

Pengene er det produksjonsassistentene som tar vare på, og har ansvaret for.

- Vi har folk som tar veldig godt vare på pengene. Det har vært noen flauser, og det har vært perioder hvor vi har vært usikre på hvor pengene er, men det har som regel løst seg.

- Hvem eier pengene?

- De låner vi i banken, det er ikke produksjonen sine, avslører han.

Kjørte avgårde med pengene på taket

Som seg hør og bør skjer det alltids en tabbe eller to under innspillingen av et TV-program, og «Luksusfellen» er intet unntak.

Under en innspilling i Bergen for noen år siden klarte nemlig en innspillings-assistent å glemme et pengeskrin med 70-80 000 kroner oppå taket på bilen. Det er en historie produksjonen aldri glemmer, hevder Kvadsheim.

- Han kjørte over en mil med pengeskrinet på taket av bilen, og da han kom frem til location var skrinet sporløst forsvunnet, sier Kvadsheim.

Det var da jakten på pengeskrinet startet. Produksjonsassistenten hadde intet annet valg enn å faktisk prøve å finne pengeskrinet han hadde mistet.

- Sjansen for å finne igjen skrinet er jo ganske mikroskopisk, men han endte faktisk opp med å finne det i en grøft rett før Fløyfjellstunnelen i Bergen. Tenk hva en tunnelarbeider hadde tenkt om han hadde funnet det, forteller Kvadsheim og legger muntert til:

- Det gikk bra, altså. Han jobber ikke her lenger, men jeg har hørt at han gjør en ganske bra jobb der han er nå.

Ble tatt i sikkerhetskontroll

En annen morsom historie Kvadsheim trekker frem, er da en i produksjonen skulle gjennom sikkerhetskontrollen med over 70 000 kroner.

- Han skulle ut å fly med en sølvkoffert full av penger. Og du kan jo tenke deg hvor mistenkelig det ser ut når en mann kommer gående med en sølvkoffert. Han ble mistenkeliggjort og ekstra sjekket i sikkerhetskontrollen med spørsmål om hvorfor han skulle ha med seg så mye penger.

Heldigvis ordnet også denne situasjonen seg, fordi personen hadde dokumentasjon på hvorfor han gikk og bar på så mye penger.

Litt av en jobb

Men Kvadsheim innrømmer også at det er litt av en jobb å ta vare på så mye penger. Det er ikke noe han selv hadde klart.

- Mange forbinder jo meg med å være ordentlig, men jeg er faktisk veldig distré, så de pengene holder jeg meg langt unna. Hadde jeg hatt ansvaret for dem, ville jeg bare ha rotet dem bort.

Det å miste ting er også noe han er vant med i dagliglivet.

- Jeg skal faktisk innom en skole i dag, hvor jeg har klart å legge fra meg klokka mi i garderoben. Jeg kan ikke eie dyre, små gjenstander fordi jeg glemmer dem overalt. Mobil og lommebok er det eneste jeg faktisk klarer å holde styr på av små gjenstander, forteller han til Seoghør.no.

