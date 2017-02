Røk ut av «Anno»: - Jeg klarte nesten ikke å gå rundt blant folk

(Dagbladet): I fredagens episode av «Anno» på NRK, møtte Christian Olowo (36) førsteduellant Per Midtstue Jensen (27) til en intens fekteduell.

Bergenseren trakk det korteste strået i kunnskapskonkurransen mot Bjørn Angell Knudtzen (60) i ukas duell, og ble dermed nødt til å kjempe for sin videre «Anno»-framtid kårde mot kårde.

36-åringen forteller at han gikk inn i fekteduellen med høy selvtillit, selv om Midtstue Jensen allerede hadde to duellseire under beltet.

- Man må jo tenke at man klarer det, ellers har man allerede tapt. Helt i starten, da vi kom opp på podiet, kjente jeg at jeg var supergiret og tenkte at 'dette tar jeg'. Etter hvert ble jeg ganske frustrert, for jeg var sikker på at jeg traff ham først hver gang han egentlig traff meg først, sier Olowo.

Trodde utstyret var ødelagt

Christian Olowo var andremann som måtte fekte mot Midtstue Jensen på to uker, og han opplevde mye av det samme som Magnus Vartdal (22) beskrev forrige uke.

- Jeg ble bare mer og mer irritert og forbanna. For å få vekk aggresjonen måtte jeg til slutt trampe i podiet. Selv da han tok i fra var jeg hele tiden sikker på at jeg skulle ta ham, selv da det stod 4-9. Helt til det siste stikket var jeg sikker på at jeg kunne slå ham, sier Olowo.

Han røper at han underveis i duellen til og med spurte dommeren hva som skjedde, fordi han var så sikker på at han fikk inn flere treff mot motstanderen.

- Underveis følte jeg at det måtte være noe feil med utstyret. Men Per sa jo at han kjente det hver gang han traff meg. Jeg var bare så polstret, så jeg kjente ikke noe som helst da han stakk meg. Men det var nok meg det var noe galt med, ikke utstyret, hehe, legger han til.

Etter at Midtstue Jensen fikk inn fire strake treff mot Olowo, ble fekteduellen svært intens. Metall slo hørbart mot metall mens bergenseren kjempet seg oppover.

Imidlertid ble det til slutt kun fire fulltreffere på andreduellanten, et nederlag Olowo innrømmer var bittert.

- Jeg må vel bare innse at jeg begynner å bli gammel og treig, at jeg ikke er like ung og rask lenger. Men jeg hater å tape, så jeg har sagt at jeg skal ha revansje en dag, fastslår han lattermildt.

- Ikke kommet helt over det ennå

Da Per Midtstue Jensen gikk seirende ut av fekteduellen, måtte Christian Olowo ta exiten sin innover seg. Han legger ikke skjul på at han syntes det var ergelig å ryke ut av reality-konkurransen etter fem uker.

- Jeg tok det som en mann, selv om det var ekstremt surt. Men jeg har ikke kommet helt over det ennå, selv om det var den beste som vant, innrømmer han.

Olowo, som til vanlig jobber som produktutvikler, forklarer at han de siste ukene var litt mentalt klar for at hver duelldag kunne være hans siste i «Anno».

Han ble ekstremt glad hver gang han fikk bli, men samtidig savnet han sønnen sin på utsiden. Det hele var ambivalent, men da exiten ble et faktum var det tøft:

- Da jeg først stod der og det gikk opp for meg at det var slutt, så presset det seg fram en liten tåre. Det ble plutselig veldig overveldende. Mens jeg stod der og så på de andre tenkte jeg: 'Å herregud, skal jeg reise fra disse flotte folkene her?', minnes han.

Slet med å gå ute blant folk

Da «Anno»-portene lukket seg bak ham og han sjekket inn på hotellet i Trondheim, utenfor bobla i Erkebispegården, kjente han på flere ting. Det første han merket var de fysiske forandringene.

- Da jeg kom inn på hotellet var det første jeg gjorde å ta meg en dusj. Vannet ble helt brunt! Det var veldig deilig å bli ren under neglene for første gang på fem uker, hehe.

- Men da jeg så meg i speilet, fikk jeg en støkk: 'Er det der meg?' Jeg gikk ned 10-15 kilo i «Anno» og var helt avmagret. Jeg hadde synlige blodårer nedover lårene som stod ut. Det så ganske ekstremt ut, forteller Olowo.

Saken fortsetter under bildet.



36-åringen fra Bergen hadde en dag fri i Trondheim etter at ha røk ut, og tenkte han å bruke til å gå rundt og se litt på byen. Dét ble ikke helt som han hadde tenkt.

- Jeg klarte nesten ikke å gå rundt blant folk, jeg ville bare gå inn igjen hele tiden. Jeg måtte bite det i meg mens jeg gikk rundt, jeg var skikkelig lei meg. Det var definitivt en mental overgang. Jeg gikk rundt og så folk på gata, og tenkte de var som zombier der de gikk og stirret på telefonene sine. Jeg syntes det var veldig trist, jeg ble ganske sentimental, røper han.

Planen var å kose seg med noe godt å drikke og noe godt å spise. Men han gikk bare rundt i byen og subbet. Resten av «Anno»-gjengen var veldig til stede i tankene hans.

- Jeg gikk ned dit hvor jeg hadde den siste turneringen, men jeg måtte gå igjen etter fem minutter, det ble for sterkt. Og jeg så Nidarosdomen og tenkte at gjengen var like ved, men at jeg ikke kunne gå og si hei til dem. Det var veldig spesielt, minnes Olowo.

Måtte ta seg fri fra jobben

36-åringen beskriver «Anno»-settet som en falsk og iscenesatt boble som samtidig var ekstremt ekte. Det moderne livet blir veldig fjernt, og sansene blir skjerpet.

- I «Anno» har man faste oppgaver hele dagen lang, og det er en utrolig behagelig og deilig følelse å alltid vite hva man skal gjøre. Og det er mye mer støy her ute.

- Da jeg kom ut, hadde jeg glemt pinkoden på alt. På bankkortet, på telefonen, jeg fikk helt panikk! Jeg kom heldigvis på det til slutt, men det viser hvor utrolig avhengige vi er av elektroniske ting i dag. Det er helt sprøtt, egentlig.

Den siste uka han fikk på «Anno»-settet var han og Araceli Quempumil (26) svennelærlinger i veving. Svennestykkene deres var nesten jevngode, men Quempumil ble utpekt til ukas svenn.

- Det var stilig å avslutte med et så ærefullt svennestykke som brikkeveving, som går tilbake til Vikingtiden. Det var veldig kult, sier Olowo.

Likevel skulle han gjerne fått mer tid med de andre deltakerne, som han omtaler i svært rosende ordelag. Dessuten var han lei for alle opplevelsene han visste at han gikk glipp av i «Anno».

- Jeg måtte ha en uke fri før jeg begynte på jobb igjen, for å komme meg. Men det var jo ekstremt deilig å komme hjem til guttungen min igjen, og da fikk jeg jo dårlig samvittighet for at jeg hadde vært borte såpass lenge. Men jeg kjenner nesten daglig på savnet etter den tiden, det vi hadde der inne, fastslår han.