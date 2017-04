Roxette-Per har brukt over 25 millioner kroner på Ferrarier

(Dagbladet): Svenske Per Gessle (58) har gjort en stor karriere siden slutten av 1970-tallet. Han har vært med i både Gyllene Tider og Roxette, grupper som begge har hatt suksess i og utenfor Sverige.

Han har dessuten gitt ut flere soloplater og vært involvert i andre prosjekter. Sammenlagt har dette generert flere millioner kroner i inntekt for svensken, som ikke er redd for å vise fram suksessen. Expressen skriver lørdag at 58-åringen blant annet har valgt å kjøpe seg seks svindyre Ferrari-biler, til en samlet sum på 25 millioner svenske kroner.

Saken fortsetter under bildet:

Store verdier

Den svenske avisa har gransket stjernas økonomi, og har kommet fram til at han i diverse selskaper og eiendeler er godt for 300 millioner svenske kroner.

Huset hans i Halmstad ble i 2010 taksert til 24 millioner kroner, og i Stockholm eier han en hel etasje på flere hundre kvadratmeter.

The mighty Roxette XXX-tour continues! South Africa next! /P. Et innlegg delt av Per Gessle (@pergessle) tirsdag 26. Jan.. 2016 PST

Det er imidlertid bilparken han er best kjent for, der det blant annet står seks svindyre italienske fartsmaskiner. De seks Ferrari-bilene han ifølge avisa eier er:

En Ferrari 430 Scuderia 2008 til 1,8 millioner kroner, en Ferrari 599 GTO 2011 til 3,2 millioner kroner, en Ferrari LaFerrari 2014 til 12,5 millioner kroner, en Ferrari 458 til 2 millioner kroner, en Ferrari F12 2016 til 2,5 millioner kroner og en Ferrari Dino 246 GT 1971 (kjøpt i 2009) til nærmere 3 millioner kroner.

Det er selskapene Jimmy Fun AS og Elevator Entertainment AS som er selve hjørnesteinen i svenskens forretningsimperium. Førstnevnte er det drøye 100 millioner svenske kroner i. Gessle er dessuten inne i flere andre selskaper som har millionverdier.

Someone parked a Harley in my office! /P. Et innlegg delt av Per Gessle (@pergessle) søndag 17. Jan.. 2016 PST

58-åringen har ikke kommentert saken selv. Manageren hans, Marie Dimberg, opplyser om at han er på påskeferie i disse dager.

58-åringen startet Roxette med Marie Fredriksson i 1986, og bandet hadde sin storhetstid på 80- og 90-tallet. De ga ut en rekke plater og stod bak en lang rekke hitter, som «Joyride», «It Must Have Been Love» og «Listen to Your Heart».

Sykehustrubadur

Før suksessen reiste han derimot rundt med en kamerat og spilte diverse steder. I åtte måneder reiste de to rundt og spilte på ulike sykehus, og på ett av dem hevder musikeren å ha fått en meget spesiell opplevelse.

- Vi vekket en mann fra koma en gang på et sykehus. Han hadde ligget i koma i noen måneder og jeg tror vi spilte «Streets of London» eller noe, og helt plutselig begynte han å røre på seg og mange leger kom springende, sa Gessle i et radioprogram i 2014, som Expressen gjenga.

Det var på 70-tallet at Gessle var omreisende sykehustrubadur, noe han beskriver som svært lærerikt. Om det var tilfeldig at pasienten våknet fra koma akkurat da Gessle sang og spilte sier historien ingenting om, men det var i alle fall tilfeldig at Gessle var akkurat der.

Trubadurene ble nemlig kastet ut rett etterpå da det viste seg at de var på feil avdeling.

- Vi trodde at vi skulle dit, men egentlig skulle vi ikke det, så det var nok en liten mening med det. Musikkens makt, uttalte han.