Så seg lei av at verdens største stjerner døde som fluer. Nå går reaksjonen hans viralt

(Dagbladet): David Bowie. Leonard Cohen. Prince. George Michael. Carrie Fisher. De nevnte ovenfor er bare noen av stjernene som i år har gått bort.

Det kan virke som om flere av verdens største er inneforstått med en kollektiv bestemmelse om at de sammen skulle forlate verden i år, men det er dessverre ofte sykdom som har røvet stjernene fra oss.

Nok er nok, har Demetrios Hrysikos sannsynligvis tenkt. Han har nemlig gått til aksjon for at 2016 ikke skal få ta livet av flere storheter, og har siktet seg ut en spesiell kjendis.

Vil redde Betty White

Hrysikos, som er fra Spartanburg i South Carolina, har nå ifølge NY Daily News startet en innsamlingsaksjon for at Betty White (94) skulle overleve.

Planen er hovedsaklig at pengene han får inn skal brukes på reisen til Whites bolig, der initiativtakeren skal passe på at hun overlever året. Den 1. januar 2017 skal han dra igjen, med god samvittighet.

Betty White er en av Hollywoods mest kjente skuespillere fra den såkalte gullalderen. Hun har vunnet totalt sju Emmy-priser, og har et hav av andre utmerkelser og anerkjennelser.

Hennes høye alder tatt i betraktning, er det enkelt å forstå hvorfor initiativet ble tatt. «Hvis det er greit for henne, flyr jeg dit hun er og holder henne trygg fram til 1. januar», skriver han.

Siden på GoFundMe, der han spør etter penger til aksjonen, har tittelen «Beskytt Betty White fra 2016». Den har nå gått viralt, og Hrysikos har allerede samlet inn over 60 000 norske kroner. Målet er å nå nærmere 86 000 kroner med innsamlingen.

Går til teater

Han skriver at «Golden Girl»-stjerna ikke har kommentert innsamlingen så langt, og at pengene til syvende og sist sannsynligvis kommer til å gå til et 70 år gammelt teater i hjembyen hans. «Om hun ikke vil ha en fremmed, gresk sikkerhetsvakt utenfor døra si», skulle pengene gå til formålet fra starten av.

- Jeg liker å tro at Betty, Carrie og Bowie hadde vært glade for at overskuddet går til dette, skrev han på siden etter at den ble en sensasjon på nettet.

I løpet av sin karriere har Betty White både sunget, vært programleder og skrevet bøker. For det norske publikum ble hun kjent gjennom tv-serien «Golden Girls», på norsk kalt «Pantertanter», en rolle hun mottok flere Emmy-priser for.

I 2010 begynte hun i komi-serien «Hot in Cleveland».