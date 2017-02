Saksøkte blogger som hevdet hun jobbet som eskorte på 90-tallet. Nå har hun inngått forlik

(Dagbladet): I fjor sommer ble det rabalder i utenlandsk presse, da forfatter og blogger Webster G. Tarpley gikk ut og hevdet at USAs nåværende førstedame, Melania Trump (46), hadde jobbet som eskortepike på 90-tallet.

Ifølge The Guardian valgte den britiske avisa Daily Mail å sitere bloggeren, og selv publisere en sak om de udokumenterte påstandene. Artikkelen ble senere trukket tilbake av avisa.

Melania besluttet likevel å hyre advokater, som tok et oppgjør med det førstedamen beskrev som «hundre prosent falske, svært ødeleggende, og ikke minst sårende rykter».

Nå har førstedamen imidlertid inngått et forlik med Tarpley. Det melder CBS-reporteren Paula Reid på , samt The Washington Post.

«USAs førstedame har inngått et forlik i søksmålet sitt mot Webster Griffin Tarpley fra Maryland» heter det i en uttalelse fra Trumps advokat, Charles Harder, som er gjengitt av Washingtonian.

Legger seg flat

Advokat Harder legger til at bloggeren offentlig har trukket tilbake påstandene sine og beklaget overfor Melania Trump og familien hennes.

I tillegg har Tarpley sagt seg villig til å betale en klekkelig sum til førstedamen som en del av forliket.

Law Newz var først ute med å gjengi den offentlige beklagelsen fra Tarpley, ifølge Washingtonian. Der legger bloggeren seg flat og innrømmer at det ikke var hold i blogginnlegget hans om førstedamen:

«Jeg publiserte en artikkel om Melania Trump den 2. august 2016, som var full av falske og ærekrenkende påstander om henne. Jeg hadde ikke et legitimt, faktabasert grunnlag å framsette disse falske påstandene på og jeg trekker dem tilbake i sin helhet. Jeg erkjenner at disse falske påstandene var veldig skadelige og sårende for fru Trump og familien hennes, og derfor beklager jeg på det dypeste overfor fru Trump, sønnen hennes, ektemannen hennes og foreldrene hennes at jeg kom med disse falske påstandene».

Det er ikke kjent hva slags sum Tarpley skal betale Melania Trump i forliket. Da førstedamen gikk til søksmål i fjor høst, saksøkte hun imidlertid Tarpley og Daily Mail for 150 millioner dollar.

Kom med nytt søksmål

Forrige uke avviste en dommer Trumps krav mot den britiske tabloidavisa, ettersom det var usikkerhet rundt domsmyndigheten og hvorvidt Trump oppga riktig foretak som saksøkte, ifølge The Washington Post.

Da Webster G. Tarpley publiserte blogginnlegget sitt i starten av august i fjor, siterte han et sladreblad i Melania Trumps hjemland Slovenia. Det var først da Daily Mail omtalte saken et par uker senere, at påstandene fikk massiv oppmerksomhet.

Da Melania truet med advokater trakk både Tarpley og Daily Mail artiklene sine, men 1. september valgte hun likevel å gå til søksmål mot de to.

Dagen før foliket med Tarpley ble kjent, valgte førstedamen å gå til nok et søksmål, denne gang mot eieren av Daily Mail - Mail Media.

Søksmålet ble registrert av Charles Harder i New Yorks høyesterett mandag, ifølge The Washington Post. Der påstås det at de falske påstandene om at Melania jobbet som eskorte har skadet sjansen hennes til å etablere forretningsforhold for flere millioner dollar.