«Sherlock»-stjerna slapp bruddbombe i intervju

(Dagbladet): Skuespillerne Martin Freeman (45) og Amanda Abbington (42) spiller mann og kone i den kritikerroste BBC-serien «Sherlock».

Også i virkeligheten har de to hatt et romantisk forhold, faktisk helt siden 2001. Nå skal det imidlertid ha tatt slutt.

Det avslører Freeman selv på overraskende vis.

- Jeg er ikke sammen med Amanda lenger. Det er veldig, veldig vennskapelig - jeg kommer alltid til å elske Amanda, sier han under et intervju med Financial Times.

Han utdyper ikke bruddet ytterligere i intervjuet.

De har barna Joe (10) og Grace (8) sammen.

Hintet om ekteskap

Freeman og Abbington møttes under innspillingen av filmen «Men Only» i 2000, og har i senere tid spilt mot hverandre i flere filmer og serier.

De har begge valgt å holde forholdet relativt privat, men i desember i fjor hintet 45-åringen om at de hadde gifta seg.

- Pass dine egne saker. Min jobb er offentlig, så hvorfor skal privatlivet mitt også være det? Vi lever i en tid der man skal vite alt og det er kjedelig, sa «Hobbiten»-stjerna til Daily Mail.

Mottok drapstrusler

Det er to år siden Abbington ble en del av «Sherlock» - en serie Freeman har spilt i siden 2010.

Sistnevnte spiller rollen som Dr. Watson - legevennen til detektiv Sherlock Homes, spilt av Benedict Cumberbatch.

42-åringen mottok drapstrusler da hun fikk rollen som Dr. Watsons kone, blant annet fordi flere trofaste fans var bekymret for at hennes karakter skulle komme mellom de to hovedrolleinnehaverne.

- Da jeg fortalte alle om at jeg skulle spille Mary, så var det en liten gruppe med mennesker som ønsket meg død. Flere sa «hun burde dø. Hvordan våger hun å spille Mary Mortson?», sa Amanda Abbington til The Times den gang.