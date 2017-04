Skapte overskrifter med sine boplaner. Nå tar Melania med seg sønnen og flytter

(Dagbladet): I november bekreftet president Donald Trump at hans kone Melania og parets ti år gamle sønn skulle bli boende i New York, mens han selv skulle flytte inn i Det hvite hus.

Trump informerte videre at familien ville bli boende i Trump Tower, slik at Barron kunne fortsette på privatskolen han går på.

Det ble den gang spekulert om hvorvidt Melania og Barron skulle flytte etter presidenten, noe som nå bekreftes av en talsperson i Det hvite hus overfor People.

Melania og Barron flytter dermed inn i Det hvite hus, og dette skal angivelig skje i løpet av sommeren.

Melania har hatt relativt få offentlige opptredener så langt, men har vært å se i Washington, D.C. ved enkelte anledninger.

I dag deltar hun blant annet på påskeeggrullingen i Det hvite hus, sammen med ektemannen og sønnen. Dette er en årlig tradisjon hvor barnefamilier inviteres til påskekos på plenen foran huset, i tillegg til at det blir arrangert ulike aktiviteter og leker.

- Min ektemanns jobb

Hvorvidt Melania blir å se i offentligheten i større grad etter flyttinga, er ikke kjent.

Da Trump kunngjorde at han stilte som presidentkandidat i fjor sommer, var det datteren Ivanka (35), som er et av tre barn Trump fikk med sin første kone Ivana, som talte.

I et lengre intervju med magasinet Harper's Bazaar i januar åpnet Melania Trump opp om hvorfor hun har holdt seg utenfor rampelyset.

- Jeg velger å holde meg utenfor valgkampen, da det er min ektemanns jobb. Jeg er selv politisk aktiv, og følger godt med fra sidelinja, sa Trump, som presiserte at det er hennes egen beslutning:

- Jeg står opp for meg selv. Jeg er ikke så sjenert som folk tror, sa hun.

45-åringen møtte den verdenskjente eiendomsmogulen på en nattklubb i New York under moteuka i 1998. De to giftet seg i et overdådig bryllup i Florida i 2005, og Melanias brudekjole skal ha kostet omlag 820 000 kroner.

Året etter kom sønnen Barron til verden. Fru Trump fortalte til Harper's Bazaar at hun ønsket å gi 11-åringen en «normal oppvekst», og at hun og ektemannen gikk mange runder før han valgte å engasjere seg i valgkampen.

- Jeg har forklart mye til min sønn. Jeg sa: «Pappa skal prøve å bli president», slik at han visste om det tidlig.

Kritiske til første bildet

Da det første offisielle bildet av førstedamen ble offentliggjort, skapte det store overskrifter verden over.

På bildet er hun ikledd en svart jakke, et svart skjerf, har armene i kors og står foran et vindu. Blikket er rettet rett i kamera, og 46-åringen trekker så smått på smilebåndet.

Ifølge AFP splittet bildet folket. Mange mente førstedamen er vakker og skjønn. Andre var kritiske til bildet og mener det har gått gjennom litt for mye retusjering og at bakgrunnen minner om et skoleportrett fra 1990-tallet.

Flere reagerte også på setningen om at bildet er tatt i Trumps nye bolig i Det hvite hus.

Trump har på seg store ringer på både venstre og høyre hånd. En av ringene fikk hun av Donald Trump da paret feiret sitt tiårs-jubileum, og er en 25-karats diamantring, skrev Daily Mail.

- Jeg er beæret over å få tjene som førstedame, og ser fram til å arbeide på vegne av det amerikanske folk de kommende årene, sa hun i en pressemelding sendt ut med bildet.