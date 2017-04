Skilte seg etter 11 års ekteskap. Nå har filmstjerna blitt sammen med 32 år yngre Alejandra

(Dagbladet): Den amerikanske filmstjerna Richard Gere (67) er for mange kjent fra ikoniske filmer som «Pretty Woman», «Runaway Bride» og «Chicago». Han er også godt kjent for sitt humanitære arbeid, og har blant annet gått i bresjen for menneskerettigheter i Tibet og hiv- og aids-smittede.

Gere blir av mange ansett som et av Hollywoods største sexsymboler, spesielt i syne yngre dager. Hans svært offentlige og veldokumenterte forhold med modellene Cindy Crawford og Carey Lowell fikk særlig oppmerksomhet.

Sistnevnte separerte han seg fra i 2013, etter 11 år som mann og kone. Skilsmissen gikk gjennom i fjor, og Lowell fikk nærmere 700 millioner kroner i oppgjøret.

Ny kjæreste

Gere har derimot ikke gått ulykkelig de siste åra. Han har funnet kjærligheten igjen, denne gangen med 32 år yngre Alejandra Silva (35). I et nytt intervju med Aftonbladet letter skuespilleren på sløret om romansen.

- Det handler ikke om alder. Blir man forelska, så blir man det. Det er egentlig alt, forteller han til den svenske avisa og fortsetter:

About last night.. en el estreno de the #norman #miamifilmfestival #miamiff #openingnight at the olímpia Theatre @showme_that @ylianayepez @robertodiz Et innlegg delt av Alejandra Silva (@alejandra_silva__) lørdag 04. Mars. 2017 PST

- Jeg liker energi og jeg liker åpenhet. Hun er en veldig åpen person som fortsetter å lære nye ting. Hun er ikke et konkurransemenneske som er redd for å gi seg selv et selvkritisk blikk i speilet. Hun prøver alltid å bli bedre, forteller han.

Gere og De Silva ble et par i 2014, og har siden den gang vært masse å se sammen. Han forteller at hun lever i nuet, en faktor han verdsetter mye i en partner.

Det var høsten 2015 ble det kjent at 67-åringen hadde funnet lykken med den 34 år yngre spanske skjønnheten De Silva. I juni dukket det opp bilder av dem mens de koste seg på ei strand ved Italias kyst. Venner av paret har tidligere uttalt at hun bytter på å bo i New York og i Madrid, og at Gere ofte er på besøk.

Et innlegg delt av Alejandra Silva (@alejandra_silva__) torsdag 09. Juni. 2016 PDT

Føler seg ung

Aldersforskjellen på 32 år ser ikke ut til å være noen hindring for turtelduene, og i september uttalte Gere at han føler seg mye yngre enn sine 67 år.

- Jeg føler meg som en 26-åring, helt til jeg kikker i speilet og ser en mann i 60-årene med hvitt hår og rynker. Men det føles ikke helt fremmed heller, har han sagt til Hello! magazine.

- Man må akseptere alle livets faser og sette pris på at man blir bedre med alderen når det kommer til spiritualitet og mange andre ting. Selv om kroppen kanskje ikke er like sprek, så har jeg i alle fall ikke falt fra hverandre ennå.

De Silva er datter av forretningsmannen Ignacio Silva, som er den tidligere økonomiske visepresidenten til fotballklubben Real Madrid. Hun har en sønn fra et tidligere ekteskap.

Før «En offiser og en gentleman»-stjerna giftet seg med Carey Lowell i 2002, var han gift med supermodellen Cindy Crawford (50) i fire år. Etter skilsmissen fra Lowell datet Gere TV-kokken Padma Lakshmi (46), men forholdet tok slutt etter bare seks måneder.