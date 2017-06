Skuespiller Stephen Furst er død

(Dagbladet): Den amerikanske skuespilleren Stephen Furst døde fredag. Det skriver magasinet Rolling Stone. Han ble 63 år gammel, og mistet livet som følge av komplikasjoner ved diabetesen.

Det var sønnene Nathan og Griffith som kom med nyheten om at faren var gått bort. Det gjorde de i et innlegg på Facebook.

«Han var kjent for verden som en flink og produktiv regissør og skuespiller, men for familien og hans mange nære venner var han også en elsket far, ektemann og en god venn man har mange gode minner med», heter det i uttalelsen.

Furst er kjent for en rekke store roller, men huskes kanskje aller best for rollen som Kent «Flounder» Dorfman i den klassiske humorfilmen «Animal House». Han huskes spesielt godt for sitatet:

- Tjukk, full og dum er ikke måten å komme seg gjennom livet på, gutt.

For science fiction-fans huskes han kanskje enda bedre for rollen sin i serien «Babylon 5», der han spilte Vir Cotto.

Furst har alltid brukt vekten sin i humoren, men da han veide 145 kilo i en alder av 40 innså han alvoret. Han ble diagnostisert med diabetes type to, men klarte å slanke seg ned til et nivå der insulindoser ble i prinsippet kunne vært overflødig for ham. Han ble siden en talsperson for det amerikanske diabetesforbundet.

Han etterlater seg enka Lorraine Wright og de to sønnene som kom med dødsbudskapet.