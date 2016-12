Skuespilleren skulle hedre avdøde George Michael. Det gikk ikke helt som det skulle

Natt til 2. juledag (norsk tid) kom den triste nyheten om at artist George Michael har gått bort, 53 år gammel.

Artisten «døde fremfullt i sitt hjem», meldte BBC. Artistens manager bekreftet dødsfallet overfor den britiske allmennkringkasteren.

Det tok ikke lang tid før kjendisverden tok til sosiale medier for å dele sin sorg - og sjokk - over tapet av nok en stor og beundret stjerne.

Det gikk imidlertid ikke helt som det skulle da skuespiller Sarah Michelle Gellar (39) skulle gi sin hyllest til den avdøde sangeren.

Stor misforståelse

Nettsiden til tabloidavisa The Sun skriver at «Buffy the Vampire Slayer»-stjernen trodde at det var artist og «The Voice UK»-dommer Boy George (55), hvis egentlige navn er George Alan O'Dowd, som hadde gått bort.

Ifølge The Sun skrev skuespilleren følgende melding på twitter:

«Do you really want to hurt me? I guess you do 2016 #ripboygeorge I was truly one of your biggest fans.»

Tweeten er en referanse til låta «Do You Really Want To Hurt Me» av bandet Culture Club - der Boy George var frontfigur på 80-tallet.

- Mine intensjoner var gode

Etter at flere av følgerne hennes på det sosiale mediet tilsynelatende ga tilbakemelding om at det altså ikke er Boy George - men George Michael - som er gått bort, slettet hun meldingen.

I ettertid har hun delt tre nye tweets der hun forsvarer og beklager seg.

«Like trist når man mottar riktig informasjon - #ripGeorgeMichael takk til alle som rettet meg - det er fortsatt så trist.»

«Og for ordens skyld, ja, jeg vet forskjellen mellom Boy George og George Michael - jeg hørte feil. Mine intensjoner var gode.»

Legendarisk artist

BBC meldte natt til mandag at Thames Valley Police har sagt at en ambulanse kom til en eiendom i i Goring i Oxfordshire at 14: 42 søndag, norsk tid.

Artisten har solgt over 100 millioner album i sin karriere.

I løpet av «Wham!»-tiden sammen med Andrew Ridgeley fikk han blant annet braksuksess med julelåten «Last Christmas».'

George Michael har de siste årene flere ganger vært innlagt på sykehus. I 2011 ble han blant annet tvunget til å avlyse flere konserter etter å ha blitt innlagt på sykehus i Wien med lungebetennelse, der han i ettertid fortalte at han nesten mistet livet.

Den populære artisten har vært åpen om at han i flere år slet med alkohol- og rusmisbruk.

Den siste tiden av sitt liv jobbet han med dokumentarfilmen «Freedom», der han lovte å fortelle alt om tiden på 90-tallet. Filmen skulle etter planen ha premiere i mars til neste år.