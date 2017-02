Slik er den hemmelige «Farmen kjendis»-kontrakten

I disse dager går den populære kjendisutgaven av «Farmen» på TV 2, en serie som for kanalen har vært en suksess.

Med kjente fjes som Petter Pilgaard,«Lothepus» og Vendela Kirsebom, har hundretusenvis av nordmenn benket seg foran skjermen flere ganger i uka.

Hvordan er egentlig vilkårene til deltakerne som har sagt ja til å delta? Ifølge Se og Hør har Strix Televisjon AS, som produserer programmet, strenge kontrakter for hva deltakerne kan gjøre etter innspilling.

Saftig bot

I kontrakten - som Se og Hør har sett - får deltakerne svart på hvitt klare ordrer om hva som ikke er akseptabel oppførsel - og hvilke konsekvenser det kan få dersom de skulle velge å utfordre grensene.

Dersom en av kjendisene for eksempel legger ut avslørende bilder i sosiale medier, forteller til venner og kjente hvilken plassering de kom på eller bryter kontrakten på noe punkt, vanker det en saftig bot.

Et hvert brudd koster deltakerne 50 000 kroner. Lekkasjer av detaljer i kontrakten vil også kunne medføre gigantboten.

Hvorvidt noen av deltakerne har måtte betale de sure pengene til produksjonsselskapet er ikke kjent for offentligheten.

TV-selskapet er også nøye på at kjendisdeltagerne ikke skal inngå noe hemmelig samarbeid for å vinne førstepremien.

Hvis noen blir tatt i å samarbeide om dette, kan det medføre umiddelbar utvisning fra hele TV-programmet, heter det i den hemmelige kontrakten.

Tjener rått på deltakelsen

Det finnes også regler for hva deltakerne kan ta for seg inne på gården. Dersom man opptrer som påvirket av alkohol eller narkotika, er det grunn til utkastelse. Da pokerstjerna Aylar Lie (32) smuglet en mobiltelefon inn på gården, brøt hun med reglene til Strix.

Bruddet fikk likevel ingen økonomiske konsekvenser for stjerna.

På tross av en potensielt saftig bot, lever deltakerne godt. Etter det Se og Hør kjenner til, får de mellom 50 000- 100 000 kroner for å være med.

Og det stopper ikke der. I bonus får hver av deltakerne 25 000 - 30 000 kroner for hver uke de er med i programmet. Det vil si at TV 2, i tillegg til premiebilen til 350 000 kroner, har måtte legge ut over to millioner kroner til deltakerne.

Gikk på tærne

Deltakere forteller til Se og Hør at det var en svært spent situasjon da det ble avslørt ulike former for juks inne på gården, som da deltakerne gravde ned penger i håp om å ikke bedrive litt mafiavirksomhet.

- Det var til tider ubehagelig, og det ble grundig påpekt fra serieskaperens side hvilke konsekvenser det kunne få om regelbruddene ble for alvorlige. Kontrakten ble gått gjennom punkt for punkt, avslører en av deltakerne overfor Se og Hør.

Alex Iversen, presseansvarlig for «Farmen kjendis» i TV 2, forteller til Se og Hør at de ikke kommenterer innholdet i kontrakten, men forteller på generelt grunnlag at det er viktig for dem at programmets innhold ikke blir avslørt.

Juks og oppvaskmøter

Noen av de profilerte deltakerne har hatt store problemer med å innfinne seg med de kummerlige forholdene på Storøy gård i Bamble i Telemark, kunne Se og Hør avsløre tidligere i år.

Da en av deltakerne ble tatt for juks etter å ha smuglet inn en mobiltelefon på gården ble det oppstyr. Men regelbruddene stoppet ikke der. Noen av deltakerne smuglet inn sigaretter. Noen gravde ned penger, i tilfelle de kunne bestikke noen de møtte på sin vei.

Og en kveld flere av deltakerne var ute i båt og satte garn møtte de andre på innsjøen - som ga dem alkohol.

Summen av disse hendelsene, gjorde at det det ble en en del uroligheter på gården.