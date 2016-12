Slik gikk det med «Paradise Hotel»-profilene

Siden den første norske «Paradise Hotel»-sesongen hadde premiere i 2009, har TV-seerne latt seg både forarge og glede seg over deltagernes intriger i Mexico.

Allerede i den første sesongen måtte programleder Triana Iglesias tre inn da to av de kvinnelige deltakerne startet en mobbekampanje mot sin konkurrent Margrethe Storlid.

I flere sesonger har også romantikken blomstret mellom flere av deltakerne, både under innspillingen og etter at de kom hjem til Norge.

I 2012 skapte Vida Lill Gausemel Berge historie, da hun ble den første finalisten som slapp kula og stakk av gårde med hele premiepotten på 300 000 kroner.

Vida Lill delte imidlertid potten med Stian «Staysman» Thorbjørnsen - som senere har gjort sukess på hitlistene med duoen «Staysman & Lazz» og på egen hånd i «Skal vi danse».

Vi tok en ringerunde til flere av de mest profilerte deltakerne gjennom tidene for å høre hva de driver med i dag.

Her kan du se hva de svarte:

Kristian René Johansen, deltaker i 2012 og 2013:

Selverklært «president av Paradise Hotel». Forlovet seg inne på hotellet med realitykollega Tina Skovdal (forlovelsen ble senere avbrutt).

Jeg bor for tiden i Tromsø. Planen er å flytte sørover til Oslo igjen mot våren 2017. Jeg jobber fullt på Asko og fisker ved siden av. Tenker å begynne å studere når tiden føles riktig, vet ikke hva , men har vært inne på tanken med interiørdesign.

- Hvordan går det med kjærligheten?

- Jeg er singel, venter fortsatt på den store kjærligheten.

- Hva husker du best fra din tid på «Paradise Hotel?

- Jeg tar meg selv i å savne den lekne Paradise-tiden iblant. Det var mye nytt og spennende som fulgte med. Ikke minst var det ufattelig deilig å slippe den verste tiden av året i Norge, kong vinter.

- Selv om det begynner å bli noen år siden og den tiden er litt fjernt bak der, så kjenner man at den lekne delen og spilleren lever i meg fortsatt.

Aurora Gude, vinner av «Paradise Hotel» 2014:

Aurora skapte drama da hun slapp kula hårfint foran sin finalepartner Nicolai Bennis, og det hele måtte avgjøres av videokameraene.

- Nå bor jeg i Tønsberg og jobber som teamleder i en salgsorganisasjon, samtidig som jeg studerer bachelor i HR og personalledelse.

- Jeg har tre samboere, derav den ene er kjæresten min og de to andre er hunder som jeg har hatt hele tiden.

- Hva husker du best fra din tid på «Paradise Hotel?

- Det må være følelsen av uavhengighet. Det å føle at man kan leve i en rosa boble uten en eneste bekymring, og hvor det skjer noe nytt og spennende hele tiden! Hverdagen med regninger, skru av lyset før du legger deg, dra på butikken og alle forpliktelser eksisterte rett og slett ikke!

Iselin Michelsen, deltaker i 2012:

Den blonde jenta fant tonen med romkameraten Are B. Schanke inne på Paradise-soverommet allerede den første kvelden av 2012-innspillingen.

Hun ble også kjent for sine forsnakkelser inne på hotellet og for å ha skaffet «Paradise Hotel» sin første Gullruten-pris. Den fikk hun for «Årets TV-øyeblikk» på grunn av sin berømte hummer-historie.

- Jeg jobber fortsatt frilans som modell og artist og har nettopp sluppet en ny singel som heter «Santa's Summer». Jeg har nettopp flyttet til Oslo, hvor jeg bor alene.

- Hva husker du best fra din tid på «Paradise Hotel?

- Det er så mye, men å vinne «Gullruten» var definitivt et av høydepunktene. Og jeg fremdeles kontakt med mange av de som har vært med på «Paradise Hotel» gjennom tidene. Jeg blir gjerne med på en «reunion»-sesong. Det hadde vært fantastisk!

Stian Thorbjørnsen, deltaker i 2012:

Som del av «Staysman og Lazz» har han gjort suksess på hitlistene. Han har også kommet på andreplass i «Skal vi danse», vært med i Melodi Grand Prix og gitt ut boka «How to become a norsk superkjendis».

Han forlovet seg på Se og Hørs kjendisgalla i 2015 og giftet seg i TV 2-programmet «Senkveld».

Etter deltakelsen i «Paradise Hotel» har han også opplevd å bli pappa for andre gang.

- Hva husker du best fra din tid på «Paradise Hotel?

- Jeg har så mye takke «Paradise Hotel» for. Det ga karrieren fart og hjalp meg til å oppnå alt jeg har gjort i dag. Jeg skylder «Paradise Hotel» alt!

Martine Sjøhaug, vinner av «Paradise Hotel» 2015:

Gikk til topps i TV3-serien og ble sammen med finalemakkeren Pierre Louis OIsson. Men forholdet tok senere slutt.

- Hva gjør du nå?

- Jeg bor fortsatt i Drammen, hvor jeg jobber som pleieassistent og negldesigner.

- Hvordan går det med kjærligheten?

- Jeg har kjæreste. Vi har vært sammen i et halvt år, og møttes via felles bekjente i sommer.

- Hva husker du best fra din tid på «Paradise Hotel?

- Det jeg husker best er hele opplevelsen.

Ann Marielle Lipinska Lekven, deltaker i 2014 (delte premien med vinner Aurora Gude):

Den blonde jenta ble fryktet av mange av de andre deltakerne for sitt uredde spill og gjorde også suksess som modell i kjølvannet av «Paradise Hotel»-deltakelsen.

- Jeg bor i Bergen. Studerer og jobber på Ole Bull-huset som vertinne/bartender.

- Hvordan står det til med kjærligheten?

- Jeg er singel og ingen barn, hehe.

- Hva husker du best fra din til på realityhotellet?

- Det må være selve opplevelsen - og Aurora. Vi har fortsatt kontakt, men desverre ikke så mye. Selv om det har roet seg, så blir jeg fortsatt gjenkjent av folk jeg møtet, så det har ikke gitt seg helt.

Petter Pilgaard, vinner av «Paradise Hotel» i 2009:

Tidenes første norske «Paradise Hotel»-vinner har vært profilert i en rekke forskjellige TV-programmer og medier etter at han gikk til topps i 2009.

I seks år jobbet han som programleder i radiokanalen NRJ, men bestemte seg i fjor for å slutte.

- Jeg bor i Oslo og lever fortsatt singellivet. Det trives jeg godt med. Jeg fikk håret tilbake etter at jeg ble singel, sier han og ler.

Etter nyttår er han aktuell som en av deltakerne i «Kjendis-Farmen» på TV 2.

Han er imidlertid forberedt på at «Farmen» vil bli enn helt annen opplevelse enn det glade partylivet i Mexico.

- Det er mangel på hygiene og komfort. Det å ikke kunne barbere seg, og bare tanken på å lukte svette er et helvete for meg. Det blir uvant å ikke bruke parfyme og ikke lukte godt.

- Når det gjelder mangel på hårgelé, så har jeg vendt meg til tanken på at sånn må det bli. Jeg liker jo at alt ligger på plass, og fett hår er ikke noe for meg. Den eneste løsningen blir å bruke lue, sa han i mai til Seoghør.no.

Vida Lill Gausemel Berge, vinner av «Paradise Hotel» i 2012:

- Jeg bor i Trondheim, jobber i NRK P3 og trives kjempegodt!

- Hvordan går det med kjærligheten?

- Jeg har kjæreste, vi blir samboere i juni etter tre år med avstandsforhold. Ingen barn. Vi møttes via felles venner. Han er jæskla bra på snowboard, da var jeg solgt.

- Hva er ditt beste minne fra «Paradise Hotel»?

- Det beste med Paradise var Mexico, landet som har gitt oss guacamole, quesedilla, burrito, taco og Corona. Også synes jeg det var stor stas å jobbe med programmet (som web-programleder) etter deltakelsen.