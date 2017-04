Slik gikk det med skandale-stjernene i «Jersey Shore»

(Dagbladet): Hva skjer når du putter en gjeng solariumsbrune italiensk-amerikanere inn et kollektiv, og lager underholdning av ungdom som fester, slåss og soler seg?

Svaret fikk man i realityserien «Jersey Shore», som knuste alle seerrekorder da MTV lanserte serien i 2009. Med innslag av ekstremt utagerende fyll, kokainskandaler, stygt språkbruk, sex og kjærlighetsdrama fikk den kontroversielle serien bred omtale verden over, og vertskanalen måtte tåle mye kritikk.

Ikke minst sørget seerfavoritten, som stoppet etter seks sesonger i 2012, for at deltakerne ble verdensstjerner over natta.

Realitygjengen besto opprinnelig av åtte medlemmer, der seks av dem holdt ut fra start til slutt: Ronnie Ortiz-Magro , Sammi «Sweetheart» Giancola, Paul «Pauly D» DelVecchio, Jenni «JWoww» Farley, Nicole «Snooki» Polizzi og Vinnie Vinny Guadagnino.

Slik har det gått med dem:

Nicole «Snooki» Polizzi

I likhet med resten av realitygjengen fikk Chile-fødte Nicole Polizzi (29), bedre kjent som «Snooki», mye oppmerksomhet for sitt i overkant rappkjefta og festglade vesen. Helst ikledd lårkorte kjoler, skyhøye hæler, tykk sminke og mengder med hairextensions ble den 142 centimeter høye kruttønna raskt en favoritt blant tv-publikumet - og fikk stor spalteplass i media.

TV-profilen skapte eksempelvis overskrifter da hun i 2010 ble arrestert for ordensforstyrrelse under et tv-opptak midt på lyse dagen. Ifølge People var Polizzi overstadig beruset, og hadde sjanglet rundt på stranda blant badegjestene.

Snooki fikk også gjennomgå da hun året etterpå ble invitert til å holde foredrag for studentene ved Rutgers University i New Jersey, for å snakke om sin livsstil. Realitystjerna mottok 175 000 kroner for seansen, blant annet for å si: «Vær flink med studiene, men vær enda flinkere til å feste».

Da «Jersey Shore» ble lagt på hylla i 2012, fortsatte Polizzis oppsving i tv-karrièren med spinoff-serier og diverse tv-opptredener. Samme år ble hun mamma for første gang, noe som sørget for en drastisk imageendring.

- Da jeg ble mamma visste jeg at jeg ikke kunne feste mer, så det er jeg ferdig med. Foruten noen vinkvelder med venninnene mine, fortalte 29-åringen hos Today Show.

I 2014 giftet hun seg med barnets far, Jionni LaValle. Ekteparet fikk sitt andre barn samme år. De siste åra har Snooki gått fra å være en skandaleomsust og utagerende realitydeltaker, til å bli en treningsglad tobarnsmor med fokus på sunn helse og familieliv.

29-åringen har gitt ut hele fem livsstilsbøker siden hun dukket opp i rampelyset for åtte år siden, og har en egen kleslinje.

Offspring 🙏🏾👌🏽❤ A post shared by Nicole "Snooki" Polizzi (@snooki) on Mar 28, 2017 at 3:19pm PDT

Mike «The Situation» Sorrentino

Mike «The Situation» Sorrentino (34) har gjentatte ganger fått tabloidblekket til å sprute de siste åra. I 2012 ble han som følge av årevis med vill festing sendt til avvenningsklinikk, men sjekket ut etter bare en måned. Den tøffe kampen for å holde seg edru, ble senere dokumentert i et eget reality-program.

34-åringen, som også er kjent for sitt brennende temperament, ble i 2014 arrestert etter at han havnet i en brutal slåsskamp med sin egen bror.

Duoen havnet i håndgemeng i solstudioet Boca Tanning Club, som de to eier sammen i hjemstaten New Jersey. Sorrentino måtte betale 3000 kroner i kausjon, i tillegg til å delta på sinnemestringskurs etter hendelsen.

Vold og rusmisbruk er imidlertid ikke det eneste som har satt «The Situation» i kinkige situasjoner. Nylig ble 34-åringen og hans bror tiltalt for skattesvindel.

Det amerikanske justisdepartementet anklager blant annet brødrene for å ha unnlatt å betale inntektskatt mellom 2010 og 2012.

Ifølge Variety risikerer brødrene en fengselsstraff på fem år.

Jenni «JWoww» Farley

I «Jersey Shore» ble Jennifer Farley (31), eller «JWoww», tidlig stemplet som «jenta du ikke kødder med». Hun lot sjelden slibrige kommentarer passere uten rabalder - helst med mye armer og bein. Blant jentene var hun, som den eldste i gruppa, nærmest som en slags mor å regne (egentlig blant gutta, og).

Farley knyttet særlig nære bånd til Nicole Polizzi, som hun fremdeles, ut fra jentenes Instagram-kontoer å dømme, fortsatt har god kontakt med. De to hadde blant annet en egen spinoff-serie sammen, «Snooki & JWoww».

Gjennom «Jersey Shore» ble tv-seerne også kjent med Farleys langvarige av-og-på-kjæreste Roger Mathews, som hun til tider hadde et turbulent forhold til. I dag er Farley og Matthews gift og har to barn.

I likhet med Snooki har JWoww trappet betydelig ned på utagerende festing og aggressive utspill de siste åra, og lever et tilsynelatende avslappet familieliv.

Jevnlig selvpromotering virker å være god butikk også for Farley, som har dukket sporadisk opp i diverse realityprogrammer etter «Jersey Shore». Hun har også gitt ut bok, hatt en filmrolle i en halvkjent komedie og promotert solprodukter.

31-åringen blir stadig vekk anklaget for å ha pyntet på sitt ytre, noe hun gang på gang har avvist.

A post shared by Jenni JWOWW (@jwoww) on Jan 21, 2017 at 7:01pm PST

Vinny Guadagnino

Vinny Guadagnino (29) har i etterkant av reality-deltakelsen snudd om på livsstilen. I 2013 skapte han overskrifter for store kroppslige forandringer, etter at han hadde bestemt seg for å legge hurtigmat og alkohol på hylla.

Samtidig bestemte 29-åringen seg for å satse videre på en karrière innen underholdning, hvor han tok skuespillertimer og senere medvirket i ulike tv-show.

I et større intervju med Fox News tidligere denne uka, forklarte Guadagnino at livet som festløve, er over. Nå ønsker han også å ta karrièren et steg videre.

- Etter «Jersey Shore» har jeg tatt flere skuespillertimer innen improvisasjon og komedie. Jeg følger med på alt av humorserier, og hadde elsket å gjøre noe innen komedie en dag.

Guadadgnino forteller også at han er en enorm fan av «The Bachelor», og har blant annet fått stor oppmerksomhet for å kommentere sendingen direkte til sine over tre millioner følgere på Twitter.

- Jeg har en plan om å gjøre dette til en lang karrière, spøker han, og fortsetter:

- Jeg har definitivt lyst til å være den neste ungkaren .... men jeg spøker for mye med programmet til at de ville hatt meg, sier han.

Paul «Pauly D» DelVecchio

Paul «Pauly D» DelVecchio (36) er kanskje mer enn noe annet kjent for sin karakteristiske hårsveis.

36-åringen, som i dag jobber som DJ, fikk imidlertid en solid fanskare etter deltakelsen i «Jersey Shore», noe som resulterte i en egen reality-serie etter at førstnevnte program tok slutt.

I motsetning til sine reality-kolleger, har DelVecchio holdt en relativt profil, med særdeles lite dramatikk rundt seg. I 2013 ble det imidlertid kjent at 36-åringen hadde blitt far til en liten datter.

DelVecchio visste ikke om barnet, før hun var fem måneder gammel.

- Det sekundet jeg så babyen, lyste bare øynene hennes opp. Det var nesten som om hun visste det. Det var fantastisk. Jeg visste at hun var min med én gang også, fordi hun ser helt ut som meg. Hun kom rett bort til meg og strakte armene opp mot meg, fortalte 33-åringen om det første møtet med dattera.

Sammi «Sweetheart» Giancola og Ronnie Ortiz-Magro

Sammi Giancola (30) og Ronnie Ortiz-Magro (31) var kjent som det noe klissete og stormfulle «Jersey Shore»-paret, som fant kjærligheten i løpet av den første sesongen.

TV-paret var stort sett som erteris gjennom seriens levetid, foruten et par innslag av sjalusidrama, fyllekrangling og/eller hulkeseremonier. Giancola og Ortiz-Magro skværet riktignok alltid opp, og lot tv-seerne ta del i hvert minste lille minutt av den brennende kjærlighetshistorien.

Etter fem år, i 2014, var tv-paret imidlertid historie.

- Ronnie og jeg har valgt å gå hver vår vei. Jeg ønsker ham alt godt, men nå ønsker jeg å fokusere på meg selv, fortalte Giancola til E! News

- Jeg bryr meg fortsatt om henne. Hun er en fantastisk jente, men avgjørelsen var det beste for oss begge, la Ortiz-Magro til.

I dag har sistnevnte funnet kjærligheten med en annen realitystjerne, Malika Haqq (34). Haqq er best kjent som barndomsvenninna til Khloé Kardashian (32), og har medvirket i flere episoder av «Keeping up with the Kardashians».

- Det startet som et vennskap, men har utviklet seg til gjensidig kjærlighet, fortalte paret i en felles uttalelse overfor E! i desember.

Hva gjelder Sammi «Sweethart» er nåværende kjærlighetsliv heller ukjent. Hun har for øvrig ikke ligget på latsida etter «Jersey Shore», og har hendene fulle med sitt eget klesmerke - som blant annet inkluderer hverdagsklær, treningstøy og smykker.

I tv-verdenen har Giancola holdt seg i samme gate, med opptredener i moteprogram som «Project Runway» og «Makeover Manor». Hun har også en egen kjendissladder-podcast, og blir ofte avbildet med profilerte bloggere.

Such a great day filming with @snooki & @jwoww ❤️❤️❤️ #MomswithAttitude #Exceptimnotamom A post shared by Samantha💟 "Sammi Sweetheart" (@sammisweetheart) on Mar 28, 2017 at 4:27pm PDT