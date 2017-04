Slik svarer Sienna Miller på romanseryktene: - Dumt

Det kom som et sjokk på de fleste da Angelina Jolie (41) og Brad Pitt (53) avslørte at de skulle skilles etter to år som ektepar og 11 år som kjærester høsten 2016.

- Dette er veldig trist, men det som betyr mest nå er at barna våre har det bra. Jeg ber vennlig om at pressen gir dem det spillerommet de trenger gjennom denne vanskelige tiden, bekreftet Brad Pitt i en pressemelding til People.com den gang.

Sammen har de barna Maddox (14), Pax (11), Zahara (10), Shiloh (9) og tvillingene Knox og Vivienne (7).

Ryktestorm

Angelina, som leverte inn skilsmissepapirene først, sa at valget ble tatt fordi «det er det beste for familien».

I etterkant har det versert mange rykter om hete romanser mellom «Fight Club»-kjekkasen og flere Hollywood-stjerner. Den siste tiden har Pitt blant annet blitt linket til Kate Hudson (37) og Sienna Miller (35).

Miller og Pitt har siden 2015 begge jobbet med filmen «The Lost City of Z». Hun som skuespiller og han som produsent.

Tidligere denne uken skrev Page Six at under en middag for filmens crew i Hollywood, hadde duoen «flørtet seriøst», «storkost seg i hverandres selskap» og «snakket sammen hele kvelden».

Nå åpner Miller seg om de påståtte romanseryktene.

- Dette er ikke en gang verdig et svar. Det er forutsigbart og dumt, sa hun med et smil til Page Six tirsdag.

- Det er vilt

35-åringen brøt forlovelsen med Tom Sturridge (31), som hun har datteren Harlowe (4 1/2) med, i 2015.

Også den gang ble hun linket romantisk til Brad Pitt, som på dette tidspunktet fremdeles var gift med Angelina Jolie, mens innspillingen av «The Lost City of Z» pågikk.

- Så dette er sannheten: Brad Pitt produserer filmen som jeg akkurat er ferdig med å spille inn. Men jeg så ham ikke. Han har ikke vært på settet. Han er produsent og jeg har truffet ham to ganger. Det er vilt, fortalte hun den gang, ifølge nettstedet.

Rett etter bruddet fra Jolie holdt Pitt en lav profil i media. Men de siste månedene har han begynt å stille opp på filmpremierer igjen.

I januar overrasket han blant annet med å dukke opp under Golden Globe Awards, og tidligere denne måneden var han til stede under «The Lost City of Z»-premieren i Hollywood.