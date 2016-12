Som liten likte ikke Noman jula: - Nå feirer jeg med kjæresten min

(Dagbladet): Hva man spiser i jula, hva man gjør i jula og hva man gleder seg til i jula er tilsynelatende samtaletema som nordmenn ikke blir lei av å snakke om.

Selv om jula omtales som en høytid der familien står i sentrum, er mange også interessert i hva andre bedriver juledagene med. Dagbladet har snakket med en håndfull norske kjendiser om hvordan de skal feire jul i år.

- Ville bli invitert hjem til noen

NRK-programleder Noman Mubashir (42) har denne høsten fått mye medieomtale etter at han valgte å stå åpent fram som homofil i et VG-intervju.

På «Senkveld» har Mubashir fortalt at det var vanskelig å vokse opp som homofil i det norsk-pakistanske miljøet, blant annet fordi det forsterka følelsen hans av å tilhøre to ulike minoriteter.

Også julefeiringa bidro til at NRK-profilen, som er oppvokst i en pakistansk-muslimsk familie, følte seg annerledes.

- I barndommen var ikke jula spesielt hyggelig. Jeg følte at alle vennene mine var borte, og at jeg satt der aleine i fire-fem dager. Det var ordentlig kjipt. Jeg husker at jeg alltid hadde så lyst til å bli invitert hjem til noen på julaften, sier han til Dagbladet.

- Men nå feirer jeg jul sammen med kjæresten min, og i år kommer svigerforeldrene mine helt fra Spania for å feire med oss. Det gleder jeg meg veldig til. Det blir pinnekjøtt og Dronning Maud-pudding fra Haugesund, så det blir hyggelig, legger Mubashir til.

Katarina Flatland (27), programleder

«Jakten på kjærligheten»-programlederen er også medisinstudent, og har vanligvis eksamen i januar. I år slipper hun imidlertid å ha eksamen hengende over seg i jula.

- Jeg skal nyte julen og bare kose meg! Mamma, pappa, søsteren min og jeg skal ha vår første jul i ny hytte på Gaustablikk. Det blir «fjelljul» for første gang, jeg skal gå masse på ski. Det gleder jeg meg skikkelig til, sier Flatland.

Harald Eia (50), komiker og tv-profil

I fjor var både barna og kjæresten borte, men i år skal ikke Eia spise Fjorland alene på julaften - selv om han syntes det var «veldig deilig».

- I år blir det med familien. Vi spiser vel ribbe som vanlig, med rødkål og alt det der.

Eia har vært åpen om at den eldre søsteren hans slet med rus og ble innlagt på psykiatrisk klinikk da han var barn. Det satte også sitt preg på julefeiringa.

- Jeg skrev jo i Morgenbladet om søsteren min, da var julen ofte noe man gruet seg litt til. Nå er den rolig og fredelig. Jeg drikker nesten ikke. Alt er hyggelig og alle er venner - det er perfekt for meg, legger han til.

Ida Fladen (30), programleder

«Prosjekt perfekt»-profilen er vokst opp med to storfamilier, og innrømmer at det kan gjøre jula litt masete.

- Nå er jeg en av dem som ikke er så glad i jul. Det er veldig teit å si i Norge, for alle elsker jo jul. Som skilsmissebarn forbinder jeg jul med litt mye stress. Veldig mange selskaper og mye styr.

- Jeg skal være hjemme hos mamma på julaften, vi har sånn annethvert år hos mamma og pappa. Jeg skal selvfølgelig spise sjukt mye godteri og se mye på tv!

Linnéa Myhre (26), forfatter og blogger

Forfatteren har vært åpen om sine erfaringer med spiseforstyrrelser, og at hun ble tvangsinnlagt før jul for ti år siden.

Tidligere elsket hun jul, men i voksen alder har begeistringa avtatt litt.

- Jeg har begynt å få litt avstand til jula. Men jeg tror jeg bare skal være der familien er. Jeg hadde lyst til å reise bort for første gang, noe som er litt rart fordi jeg egentlig er veldig glad i jul. Men jeg tror jeg skal være hjemme, hos mor.

- Du var jo kjent som en juleelsker. Hva er det som har endra seg?

- Jeg har blitt voksen, det er ikke så gøy lenger. Jeg har litt lyst til å legge meg klokka ni. Sånn har det blitt!

Ari Behn (44), forfatter og kunstner

I august annonserte Behn og prinsesse Märtha Louise (45) at de skal skilles etter 14 års ekteskap. Nylig fortalte Behn også om at hans egne foreldre skilte seg da han var barn, i TV 2-programmet «Ari, Moi og Magnus - en uforglemmelig guttetur».

- Jeg er faktisk veldig glad i jula. Jeg var ikke det før, da var det en opprivende tid. Men etter at jeg fikk barn handler jula om å skape tradisjoner med dem. Jula i år blir jo ganske annerledes, men det skal bi en fin feiring i år, også, sier Behn til Dagbladet.

Markus Bailey (24), programleder

Faren til Bailey er halvt amerikansk, men 24-åringen forteller at familien ikke følger den amerikanske tradisjonen med å åpne julegavene 25. desember.

- Det blir sikkert kjempehyggelig. Jeg har et ganske standard forhold til jul. Det er kos og jeg får strømpe av mamma. Jeg har ikke sånn amerikaner-jul der pakkene åpnes første juledag, vi åpner dem sammen den 24. Det blir hyggelig å se familie og danse rundt juletreet.

- Jeg blir alltid misunnelig når jeg ikke får mandelen i grøten, legger han til.

Lise Karlsnes (37), artist

Karlsnes, som gjorde sin filmdebut som skuespiller i actionkomedien «Børning 2» i høst, har planlagt en rolig jul med familien. Og det er artisten selv som skal stå for julemiddagen.

- Jeg skal være hjemme og feire med den nærmeste familien. Jeg skal lage ribbe! Det blir god stemning, «Tre nøtter til Askepott», Disney... Klassisk! forteller hun.

Alexandra Joner (26), artist og blogger

Joner, som neste år blir å se i «71° nord - Norges tøffeste kjendis», er klar på hva som er den beste julematen.

- Jula for meg handler om gaveåpning, gaveinnkjøp og familie. Og pinnekjøtt! Alle som ikke spiser pinnekjøtt er teite. Jeg tror aldri jeg har fått en dårlig julegave. Men jeg husker en veldig fin en: Da jeg fikk en diamantring av kjæresten!

- Jeg skal feire med familien. Mamma, kjæreste... alle sammen! Det blir veldig koselig, forteller hun.

Eilev Bjerkerud (28), «Farmen»- og «Skal vi danse»-vinner

Bjerkerud har hatt en hektisk høst med utallige dansetimer sammen med Nadya Khamitskaya (34), en innsats som endte med seier i «Skal vi danse» på TV 2.

I jula blir det imidlertid mer familieselskaper enn selskapsdans.

- Jeg skal feire hjemme, med familien min. Det pleier jeg å gjøre hvert år. Det blir en vanlig tradisjonell jul med familieselskaper første og tredje dag. Andre dag har vi fest, som jeg og broren min arrangerer, sier Bjerkerud til Dagbladet.