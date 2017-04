«Sons of Anarchy»-stjernen snakker ut om det spontane tabbe-ekteskapet

(Dagbladet): «Sons of Anarchy»-skuespiller Charlie Hunnam (37) har siden 2005 vært sammen med smykkedesigner Morgana McNelis. Mindre kjent er derimot ekteskapet han inngikk med en skuespillerkollega som 18-åring.

Nå snakker Hunnam ut om det han kaller «de forferdelige åra» som gift med Katharine Towne (38), og den smått utradisjonelle veien til å bli mann og kone.

Bryllup to om natta

Det var etter en audition til ungdomsserien «Dawson's Creek» at de to hadde blitt hodestups forelsket i hverandre. På besøk i Las Vegas før han skulle hjem igjen til Storbritannia, fikk de to en sprø idé.

- I de 18 år gamle hodene våre tenkte vi «hva om vi aldri ser hverandre igjen? La oss gifte oss! Da må vi se hverandre igjen, selv om det bare er for å bli skilt», forteller Hunnam til nyhetsbyrået AP.

Tanken var sådd, men at den skulle bli gjennomført hadde egentlig ikke Hunnam sett for seg. Som 18-åring fikk han ikke lov til å kjøpe alkohol i fest- og gamblingbyen. Men det viste seg at reglene for ekteskap var langt mer liberale.

- Klokka to om natta endte vi opp med å gifte oss, forteller Hunnam med et skjevt smil.

- Tre forferdelige år

Han husker fortsatt navnet på både kapellet og pastoren som viet dem. Og kanskje er det ikke så rart at hendelsen fortsatt sitter friskt i minnet. Ifølge «Sons of Anarchy-skuespilleren» har nemlig hendelsen satt spor.

På spørsmål om hvordan han vil karakterisere ekteskapet, svarer han slik:

- Tre forferdelige år. Tre forferdelige, smertefulle og dyre år. Men jeg fikk kattene til slutt, så det var en liten seier.

At nettopp kattene var viktige å få med seg, er ikke tilfeldig. Briten har stått fram som katteelsker i en rekke intervjuer. I 2015 fortalte han blant annet om katten George.

- Dette høres kanskje veldig rart ut, men favorittlukta mi er katten min, George. Katten min lukter så forbanna godt. Hvis han har sovet og vært krøllet sammen som en ball ei lita stund, så lukter brystet hans så godt, fortalte Hunnam til The Kit.

Selv om de to hadde samme bakgrunn, har Katherine Towne oppnådd mindre suksess enn den tidligere ektemannen.

I 2001 hadde hun en liten rolle i David Lynch-filmen «Mulholland Drive», og hun har også hatt gjesteopptredener i serier som «Buffy - The Vampire Slayer» og «CSI: NY».

Fikk «50 Shades»-hovedrollen

Da de to giftet seg i 1999 hadde Hunnam på sin side nettopp hatt et lite gjennombrudd i rollen som Nathan Maloney i den britiske serien «Queer as Folk». I 2003 spilte han mot Nicole Kidman i Oscar-vinneren «Cold Mountain», før han fra 2008 var å se i rollen som Jackson «Jax» Teller i tv-serien «Sons of Anarchy».

I 2013 havnet han på alles lepper da det ble kjent at han skulle spille rollen som Christian Grey i den erotiske filmserien «50 Shades of Grey». Men allerede samme høst trakk Hunnam seg fra rollen.

- Det var det mest følelsesmessig ødeleggende og det vanskeligste valget jeg har gjort profesjonelt. Det var hjerteskjærende, har han seinere fortalt om avgjørelsen.

De fleste trodde at Hunnam trakk seg fra jobben fordi han fikk kalde føtter rundt de erotiske scenene i filmen, men det benektet han.

Da han ble tilbudt rollen i «Fifty Shades of Grey», hadde han nemlig allerede bundet seg til en rolle i filmen «Crimson Peak», regissert av hans gode venn Guillermo del Toro.

