Stiller han i konas bursdag i år? Slik er skandaleprinsen: - Hvorfor skal jeg være under min kone? Hvorfor?

(Dagbladet): Prins Henrik (82) av Danmark er kjent for sine mange skandaleoppslag på grunn av sin egenrådighet.

Og dronning Margrethes (76) ektemann har ikke roet seg ned etter at han ble pensjonist.

Han står sjelden ved sin kones side i offentlige sammenhenger - også når det er forventet av ham.

Glimrer med sitt fravær

Det var intet unntak da danskene seinest i mars ventet statsbesøk av kong Philippe (56) og dronning Mathilde (44) av Belgia.

- Han ser fram til statsbesøket, og vil være til stede, forsikret dronning Margrethe til belgisk tv i forkant.

Til stede var han derimot ikke.

Ifølge danske Berlingske Tidende lot han fruen være alene under det tre dager lange statsbesøket - mens han selv dro på tur til Barcelona.

Dermed fikk danskene seg en solid déjà vu-opplevelse. I 2015 droppet han nemlig konas 75-årsdag, samtidig som han ble observert spankulerende rundt i Venezia.

Vil han dukke opp i år?

Hvorvidt prins Henrik dukker opp når dronning Margrethe fyller 77 år 16. april, gjenstår å se.

Siden fødselsdagen faller på 1. påskedag, må danskene klare seg uten de tradisjonelle balkongscenene på Amalienborg slott i København. Det betyr ikke at kongemedlemmene dropper den offentlige feiringa, forteller TV 2s kongehusekspert, Kjell Arne Totland, til Dagbladet.

- Bursdagen skal feires i Århus. I år er det ventet at hele familien vil komme ut på trappen foran Marselisborg slott og la seg hylle. Og etter alle solemerker å dømme altså også prins Henrik, sier Totland.

Kongehuseksperten har i likhet med det danske folk lagt merke til at prins Henrik har begynt å prioritere annerledes den siste tida.

- Det er mer familiære begivenheter nå. Han var således på plass både ved prins Felix’ konfirmasjon og da prinsesse Marie ble tildelt Æreslegionen i Frankrikes ambassade i København. Dronning Margrethe var imidlertid alene da hun markerte den årlige flyttingen fra Amalienborg slott, sier han og legger til:

- Det er ingen tvil om at prins Henriks uforutsigbarhet til tider blir en belastning for dronning Margrethe og hennes familie.

Misfornøyd prins

Dette er ikke første gang prins Henriks oppførsel blir diskutert. Han har skilt seg ut som en fargeklatt i den danske kongefamilien opp gjennom åra. Han har også vært den som har havnet i medienes søkelys flest ganger.

Prins Henrik har gjentatte ganger hengt med leppa fordi han ikke har blitt titulert som konge, og 82-åringen har tidligere uttrykket misnøye over hvordan han «lever i skyggen av sin kone».

Han ble født som fransk greve, men i Danmark blir man ikke konge fordi man gifter seg med en dronning.

Han tar opp sin tittel som prins titt og ofte.

I forkant av en nyttårsgalla i 2002, ble dronning Margrethe syk. Deres eldste sønn, kronprins Frederik, tok derfor over roret som kveldens vert.

Prins Henrik ble forarget over at han ble rangert som nummer tre, etter dronning Margrethe og kronprinsen.

- Jeg er opptatt av hvordan folk oppfatter meg. Det er ikke hvordan jeg utfører jobben min som er viktig. Det er hvordan jeg blir betraktet. Det er når jeg blir nedvurdert og ydmyket. Når jeg leser at jeg blir rangert som nummer to, sa han den gang til Berlingske Tidende.

Fikk ny tittel

I 2005 tok han tittelen «prinsegemal» for å markere forskjellen på ham selv og kongehusets øvrige prinser. Ifølge Wikipedia er gemal en mer passende tittel på en på en fyrstelig eller kongelig ektemann eller hustru.

I 2015 uttrykte han nok en gang misnøye med sin tittel som prins.

- Hvorfor skal jeg være under min kone? Hvorfor? sa han, nærmest ut av det blå.

Pressekonferansen ble gjort i forkant av kongeparets kommende statsbesøk i Nederland.

Bakgrunnen for uttalelsen skal, ifølge Ekstra Bladet, være at dronning Máxima av Nederland, hadde giftet seg inn i kongefamilien, og dermed fått sin dronningtittel.

- Hvorfor skal Danmark kopiere England, og ikke Spania eller Skottland? Dronningene av Skottland har gjort deres menn til konger, hamret han løs.

Dronning Margrethe la en hånd på ryggen hans, hintende om at han skulle slutte -til ingen nytte.

Droppet konas bursdag

I 2015 fylte dronning Margrethe av Danmark 75 år. Hvert år blir bursdagen, den 16. april, feiret ved at hun hilser til folket fra balkongen på Amalienborg i København.

Hun er til vanlig omringet av hele familien, men denne gangen manglet det én person: Hennes ektemann gjennom 50 år, prins Henrik.

Offisielt het det at han hadde influensa - men samtidig ble han observert på ferie i Venezia. Det danske slottet bekreftet senere at prins Henrik reiste sydpå.

Det resulterte i oppslag verden over.

- Barn er som hunder

Den lange rekken med uheldige medieoppslag begynte allerede i 1967. Altså, det samme året som han giftet seg med sin nåværende kone.

I et stort intervju med Berlingske Tidende, sa prins Henrik at kvinner ikke burde ha fulltidsjobber og at mannen er husets overhode. Selvsagt til ramaskrik fra kvinnebevegelsen i Danmark.

- Etter min mening er det best for familien at mannen har kontrollen. Det er plikter i et hus som bare en kvinne kan ta seg av, og som mannen ikke kan overta. Barnepass, matlaging og så videre.

I samme intervju luftet han sine tanker om barneoppdragelse, som allerede den gang sto i sterk kontrast til gjeldende pedagogikk. Her sammenliknet han nemlig barn med dyr.

- Barn er som hunder eller hester. De skal temmes for at man skal få et godt forhold til dem. Jeg har selv blitt klappet til, det tar man ikke skade av, sa han blant annet.

- En fargeklatt

Anders Johan Staveng, hoffreporter i Se og Hør, mener at prins Henrik er en fargeklatt i den danske kongefamilien.

- Han er en motsetning til Margrethe og resten familien, som jo kan oppfattes som litt stive. Han går sine egne veier. Han har for eksempel dukket opp blant beboerne i Christiania og drukket pils, sier han til Dagbladet.

Staveng mener at danskene tilgir ham, selv om han tilsynelatende kan virke litt sær, fordi han er en folkelig figur.

- Han har pondus, og han er jo en sjarmerende og artig fyr. Han er veldig godt likt, selv om han er litt sær. Og det tror jeg danskene tilgir ham for. Ekstra Bladet har i det siste begynt å kalle ham «kong Henrik», fordi de synes at han er en artig fyr.

Hoffreporteren mener at prins Henrik med rette kan erge seg over at han aldri blir utnevnt som konge.

- Ja, hvis det danske kongehuset skal passe inn i et moderne og åpent samfunn, så mener jeg at han har grunn til å være sur. Hvorfor skal en kvinne kunne gifte seg med en konge og bli kalt dronning, og ikke omvendt? Kanskje er den gamle grinebiteren egentlig en moderne mann.

- Kan han omtales som en skandaleprins?

- Ja, han er en skandaleprins - men mitt budskap er at han er en godt likt fyr. Du kan si at han er Danmarks svar på Ari Behn.