(Dagbladet): Den amerikanske modellen og skuespilleren Christie Brinkley (63) har gjennom nesten fire tiår hatt en enorm karriere. Hun ble verdenskjent da hun på slutten av 1970-tallet prydet forsida av magasinet Sports Illustrated sin badetøy-utgave, et magasin som er kjent for å ha lagt grunnmuren til flere av verdens største modeller.

Brinkley har vært på nærmere 500 forskjellige magasinforsider, og hadde en 12 år lang kontrakt med det anerkjente sminkemerket Covergirl.

Hennes privatliv har også vært på agendaen. På midten av 1980-tallet var hun gift med sangeren Billy Joel, og har totalt vært gift fire ganger. Hennes siste skilsmisse, fra arkitekt Peter Cook, ble mye omtalt i amerikanske medier da det tordnet som verst i 2008.

Nå er det imidlertid hennes profesjonelle liv som gir henne oppmerksomhet. I 1979 stilte hun opp for Sports Illustrated for første gang. Nå, nesten 40 år etter, gjør hun det igjen.

Sammen med barna

Denne gangen er hun derimot ikke alene om å være i magasinet. 63-åringen har nemlig valgt å stille opp med døtrene sine, skriver BBC.

Døtrene Sailor Brinkley Cook (18) og Alexa Ray Joel (31) står side om side med moren på de nye bildene, som magasinet selv har offentliggjort. Modellen skriver stolt om øyeblikket på sin egen Instagram-konto.

Et bilde publisert av Christie Brinkley (@christiebrinkley)

«Ja! Jeg er glad for å kunne fortelle at jeg er tilbake i Sports Illustrated. Jeg tenkte at ingen ville se på meg når mine to vakre døtre står ved min side. Barna mine tror jeg går på vannet, så la oss ikke nevne fruktboksen som er gjemt under vannet», skriver hun blant annet om det stolte øyeblikket.

Bildene er omtalt av flere medier verden over, deriblant People, som tok en prat med modellikonet. Hun trodde hun skulle legge fra seg karrieren for flere år siden, men den gang ei.

- Da jeg fylte 30 tenkte jeg at «dette er siste gang jeg poserer i en badedrakt. Når nummeret kommer ut, er jeg 63 år gammel. Jeg tenkte at den tida var for bi, men når jeg fikk muligheten til å gjøre det sammen med jentene mine tenkte jeg «én siste gang», forklarer hun til magasinet.

Flere reaksjoner

Døtrene er også tydelig henrykt over å få stille opp med moren. På Instagram har begge lagt ut innlegg der de beskriver fotoseansen. Sailor på 18 år skriver blant annet at hun lenge har slitt med selvbildet, men at hun likevel bestemte seg for å stille opp.

Det angrer hun ikke på et sekund.

«Jeg er sunn, men jeg liker likevel å kose meg. Det er jeg glad for. Jeg har sett meg i speilet og klart å ELSKE disse tingene rundt kroppen min som normene har bestemt at er uønskede», skriver hun blant annet.

Sports Illustrated sitt badetøy-nummer slippes en gang i året, og stjerner som Cindy Crawford, Naomi Campbell og norske Vendela Kirsebom er blant dem som har fått lov til å pryde forsida. Første nummer ble publisert i 1964, og den årlige utgaven har siden vært en god inntektskilde for sportsmagasinet.

Etter at det ble kjent at den 63 år gamle modellen skulle pryde forsida på nytt, har det kommet flere reaksjoner. Twitter flommer over av lovord, og flere kan nesten ikke tro at modellen er over 60.

«Det er ikke mulig at Christie Brinkley er hele 63 år!», skriver en bruker.

Tv-programmet «Loose Women» var også blant dem som reagerte.

«Modell Christie Brinkley ser fantastisk ut når hun poserer ved siden av døtrene sine. Kan du tro at hun virkelig er 63?».

US model Christie Brinkley looks incredible posing alongside her two daughters for a swimwear shoot - can you believe she is really 63? pic.twitter.com/LN45RdWGOq — Loose Women (@loosewomen) 8. februar 2017

«At Christie Brinkley poserer i badedrakt som 63-åring gir meg nærmest tillatelse til å stille opp i speedoen min igjen», .

«Hun stiller opp med døtrene for Sports Illustrated. Jeg vil minne dere på at hun er 63. Og kan gå på vannet», skriver en.

Tissekrig

Den 63 år gamle modellen har ikke bare skapt overskrifter for kroppen. Sist i sommer ble hun omtalt verden over, da hun var i en såkalt «tissekrig».

Under feiringa av USAs nasjonaldag ble modellen nemlig oppmerksom på en kvinne som satt og tisset i nærheten av millioneiendommen hennes i det eksklusive Hamptons-området i New York.

Ifølge Mashable var det en 36 år gammel trebarnsmor som lettet på trykket i det fri etter at hun hadde tatt seg en dukkert ved supermodellens eiendom.

Brinkley lukket ikke øynene for tissinga, men tok fram vannslangen for å spyle vekk den fuktige hilsenen kvinnen etterlot seg.

Supermodellen valgte å omtale hendelsen på sin Instagram-konto, der hun både harselerte med hendelsen - og satt skapet ettertrykkelig på plass.

«Jeg vet at det er uavhengighetsdagen, men det betyr ikke at noen er «free to pee» foran meg og mine gjester på fyrverkerifesten min.» skrev Brinkley på Instagram, sammen med bilder av flere avisoverskrifter som omtaler opptrinnet.

Videre i bildeteksten tullet hun med at den påståtte inntrengeren tydeligvis tror hun lever i «The Land of the Pee» («tisselandet» - omskriving av en strofe i USAs nasjonalsang, journ. anm.).

Selv om Brinkley ifølge Mashable ringte politiet, fikk ikke opptrinnet noen følger for den tissetrengte kvinnen.