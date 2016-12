Stjernas ansiktsuttrykk på Taylor Swifts fest gikk verden rundt. Nå avslører han historien bak

(Dagbladet): I juli publiserte Tylor Swifts barndomsvenninne Britany Maack et bilde på Instagram, som etter kort tid skapte oppstandelse i sosiale medier.

Ved første øyekast framstår det som om fotografen har fanget et avslappet og romantisk øyeblikk mellom de tre parene, som sitter på en veranda.

Retter man imidlertid fokuset mot skuespiller Ryan Reynolds (midten), er han tilsynelatende ikke spesielt komfortabel med settingen.

Internett-humorister gjorde dermed som internett-humorister gjør best:

if "the sound of silence" had a face, it would be Ryan Reynolds' in this exact picture pic.twitter.com/D4pgZm7xrb — agatha (@tomsoftie) 5. juli 2016

“I now know what to call the Deadpool sequel: Deadpool: DeadInside.”

- Ryan Reynolds’ internal monologue pic.twitter.com/DaNBlFlz3q — A-A-Ron Swanson (@coucouaaron) 6. juli 2016

Could Ryan Reynolds look more bored if he tried...?! pic.twitter.com/FFYTYVZDeB — BBC Radio1 Breakfast (@R1Breakfast) 6. juli 2016

- En mann som dør

En rekke internasjonale medier plukket også opp saken, deriblant Independent som skrev «Vel, dette var ukomfortabelt».

Magasinet Cosmopolitan meldte på sin side at «Ryan Reynolds dør på innsiden i det ferskeste bildet av Taylor Swift og Tom Hiddleston på Instagram.»

Det skulle gå nesten et halvt år før Reynolds selv skulle ta bladet fra munnen, og fortelle historien bak bildet.

Ifølge Contact Music forklarer «The Deadpool»-skuespilleren at han slettes ikke var så ulykkelig som det kanskje framsto, men at han ikke var klar over at bildet ble tatt.

- Hvis jeg ikke er klar over at et bilde blir tatt, så er mitt naturlige hvileuttrykk likt en mann som dør.

- Sjelen forsvinner

Det var i forbindelse med Swifts 4. juli-fest, der hun tradisjon tro inviterer en rekke celebre navn, at de tre parene ble fanget på kamera.

- Jeg hadde ingen anelse om at noen tok et bilde, og derfor slappet jeg bare helt av i rollen som en mann hvis sjel synlig ser ut til å forsvinne fra jorda, fortsetter Reynolds.

På gitt tidspunkt var også Reynolds kone, skuespiller Blake Lively gravid. I oktober ble det kjent at paret hadde fått en datter.

For Taylor Swift og Tom Hiddleton varte imidlertid ikke forholdet ut året. I september ble det kjent at paret hadde gjort det slutt, mindre enn tre måneder etter at de ble sammen.