Supermodellens knusende ord mot Kardashian-jentene: - Jeg ville spy

(Dagbladet): Juleånden har tydeligvis ikke kommet over alle ennå, i hvert fall om vi skal se på supermodell Janice Dickinson (61). Hun gjorde det stort på 90-tallet, og har vært på forsida av magasinet Vogue hele 37 ganger.

Bortsett fra det har hun vært med i verdensomspennende kampanjer og gått ned catwalken for internasjonale motehus. Den gangen, da 61-åringen gjorde suksess, var modellbransjen en helt annen.

Nå til dags spiller sosiale medier en stor rolle, noe som kanskje er mye av grunnen til at Kim Kardashian (36) og halvsøsteren Kendall Jenner (21) gjør det så bra nå.

Det liker Dickinson fint lite.

- Ville spy

Supermodellen var gjest på «The Tomorrow Show». Der gikk motestjerna hardt ut mot Kardashian-jentene.

- At Kim var på forsida av Vogue fikk meg til å ville spy. Det var galskap, fortalte hun i programmet.

Med det mente hun at det var rart at realiystjerna fikk muligheten såpass enkelt, mens andre modeller må jobbe og slite i årevis for en slik ære. Kardashian var som kjent på forsida av magasinet sammen med sin ektemann Kanye West i april 2014.

- De er ikke modeller. De er realitystjerner. Modellyrket er ekstremt hardt, og man må jobbe lenge med å få perfekte proporsjoner. Kardashian-familien har ikke «couture» (sømkunst, journ.anm.)-proporsjoner, sier den rasende modellen i programmet.

Et bilde publisert av Kim Kardashian West (@kimkardashian) fredag 21. Mars. 2014 PDT

- Ingen supermodell

Det var ikke bare Kim Kardashian som fikk ris av Dickinson. Lillesøster Kendall ble også kritisert sterkt av 61-åringen.

Kendall Jenner har de siste åra utmerket seg som en av vår tids største modeller, med magasinforsider, Victoria's Secret-visninger og en internasjonal kampanje med Estée Lauder.

- Jeg synes ikke at hun er en supermodell. Jeg gjør ikke det... Vær så snill, sa hun og lo i programmet.

Kardashian-søstrene har foreløpig ikke kommentert Dickinsons uttalelser.

Sterke reaksjoner

Da det ble kjent at Kardashian og West skulle pryde forsida av Vogue i 2014, var det flere sterke reaksjoner der ute.

Realitystjerna Kardashian var selv svært fornøyd med coveret, skal man tro hennes egen Instagram-profil.

«Dette er en drøm som går i oppfyllelse. Takk, Vogue, for dette coveret! O M GGGGGG!!! Jeg får ikke puste!», skrev hun.

Men ikke alle var like fornøyde som det paret selv så ut til å være.

Flere moteeksperter og Vogue-lesere sa tydelig ifra om at coveret ikke levde opp til forventingene. Mange truet også med å boikotte magasinet, blant annet Hollywood-skuespiller Sarah Michelle Gellar (39).

«Vel, jeg tror jeg sier opp mitt Vogue-abonnement. Hvem blir med meg?», skrev hun på Twitter.

Kritikken gikk så langt at sjefredaktør Anna Winatour så seg nødt til å forklare hvorfor hun valgte Kim Kardashian og Kanye West til å pryde forsida.

«En del av gleden ved å være redaktør i Vogue, som har lange tradisjoner, er å ha mulighet til å presentere de som definerer kulturen på det gitte tidspunktet. De som ryster, former eller påvirker verden slik vi ser den. Jeg tror vi alle kan være enige om at den rollen er det Kim og Kanye som spiller nå», skrev hun i et brev til media.

Magasinet har også fått laget en bakom-film fra fotoshooten, der også parets datter North West er med.