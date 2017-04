Tas i forsvar etter Pepsi-blemma: - Ikke skyld på Kendall

(Dagbladet): Forrige uke lanserte brusmerket Pepsi sin nyeste reklamefilm, et prosjekt som utvilsomt kostet selskapet millioner av dollar. Med Kendall Jenner (21), Kardashian-arving og supermodell, i hovedrollen, var det lite som kunne gå feil.

Problemet er bare at det hele gikk rett vest. Filmen ble slaktet av flere seriøse medier, og ble omtalt som et tonedøvt forsøkt på å skape en politisk motstandsbevegelse. Kampanjen ble trukket tilbake etter all kritikken, og selskapet måtte legge seg flate.

Pepsi beklaget seg også overfor Jenner, som «ble satt i denne posisjonen» av brusgiganten selv. Supermodellen har likevel ikke fått være i fred etter den katastrofale reklameblemma. På sosiale medier blir det stadig publisert flere humoristiske memer omhandlende filmen, og paparazzien har konstant fulgt etter stjerna den siste uka.

Hun har ennå ikke uttalt seg om skandalen, men får nå støtte fra et uventet hold. Komiker og skuespiller Alec Baldwin skriver i en rekke meldinger på sosiale medier at vi ikke må rette skyld mot 21-åringen.

- Djevelsk

Da reklamesnutten ble sluppet i begynnelsen av forrige uke var det flere som gikk i strupen på Jenner.

- Den nye Pepsi-reklamen med Kendall Jenner er sjokkerende djevelsk. Absurd, politisk korrekt galskap, selvskryt og galskap for oversensitive, skrev den svært frittalende frokost-TV-verten Piers Morgan blant annet.

Andre oppfordret til boikott, og flere viste til bilder av politi som utøvde vold mot fargede. Det reklamen hovedsaklig fikk kritikk for å insinuere at en Pepsi bringe en demonstrerende folkegruppe og bevæpnet politi sammen. Det er fra Twitter-kontoen til sin egen stiftelse at Baldwin nå på overraskende vis tar Jenner i forsvar etter den kontroversielle reklamen.

1- Don't blame @KendallJenner for that spot. Kendall is still a very young, inexperienced woman in an awful business. Blame her management — ABFoundation (@ABFalecbaldwin) 13. april 2017

«Ikke skyld på Kendall Jenner for det der. Hun er fortsatt en veldig ung og uerfaren kvinne i en forferdelig bransje. Skyld på managementet hennes», skriver Baldwin og fortsetter:

«Jeg husker da dattera mi Ireland og Kendall var små barn på skolen. Jeg synes det er urettferdig å gi disse barna en skjennepreken».

Han avslutter med å si at USA har en «sadistisk, skam-basert og skyld-sentrert kultur». Baldwins sitater fikk i gang en debatt på Twitter, der flere engasjerte seg. Enkelte mente at Jenner, som tross alt er 21 år, burde kunne stilles til ansvar for rollen hun hadde i videoen.

«Jeg vil gi henne litt mer tid til å utvikle mot og evnen til å klare seg på egenhånd. Du vet åpenbart alt om bransjen», svarte Baldwin en av dem som prøvde seg.

Jenner har selv ikke uttalt seg om skandalen ennå. Hun brøt stillheten i sosiale medier med å legge ut et cover av Harper's Bazaar, som hun selv figurerer på.

- Forsøkte

Ikke bare bestemte Pepsi seg for å trekke kampanjen etter kritikken, men de valgte også å fjerne videoen fra Youtube.

- Pepsi forsøkte å sende ut et globalt budskap om samhold, fred og forståelse. Vi har åpenbart bommet, og det unnskylder vi. Pepsi har blitt beskyldt for å være tonedøve i sitt forsøk på å kapitalisere på reelle demonstrasjoner og samfunnsbevegelser de ikke er en del av, het det i selskapets uttalelse.

Den to og et halvt minutter lange reklamefilmen hadde tittelen «Live for now moments anthem» og Skip Marley-låta «Lions» gikk gjennom reklamen.

Pepsis reklamefilm blir spesielt kritisert for å skulle etterligne bevegelsen Black Lives Matter. Bildet av Jenner som leverer en Pepsi-boks til politimannen er blitt stilt ved siden av det prisvinnende bildet av aktivisten Ieshia Evans.

Ieshia Evans ble i fjor pågrepet da hun gikk fram alene mot politiet under store demonstrasjoner i Baton Rouge i Louisiana. Demonstrasjonene var en reaksjon på at afroamerikaneren Alton Sterling ble skutt av politiet.

- I motsetning til de ekte politifolkene i opprørsutstyr i Louisiana, er de mistenkelig pene politifolkene i Pepsi-reklamen ikledd capser og T-skjorter. Pepsi virker som de vil at kundene skal kjenne dem som motstandens brusmerkere. De skiltbærende unge menneskene som står opp med nytt mot i Trump-æraen. I stedet kommer merket fra det som håpløst tonedøve, skrev Los Angeles Times.