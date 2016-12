Tennisstjernen Serena Williams avslørte forlovelse med et dikt på Reddit

En av tidenes beste kvinnelige tennisspillere Serena Williams (35) er forlovet med Reddit-grunnlegger Alexis Ohanian (33).

Ifølge People avslørte det kommende ekteparet nyheten i form av et dikt, kanskje ikke overraskende, på nettopp Reddit:





Også kjæresten har bekreftet forlovelsen på sin måte, men i motsetning til Williams, skriver han følgende på Facebook:

- Hun sa ja!, skriver Ophanian med en tilhørende illustrasjon av paret.

- Ønsker barn

Forlovelsen kommer imidlertid som en overraskelse på mange, da paret har holdt en lav profil i sosiale medier.

Ifølge Mirror møttes paret først under en lunsj i 2015, og begynte å date i oktober samme år.

Hverken Ohanian eller Williams har barn, men sistnevnte har tidligere snakket åpent om at hun ønsker seg en familie i fremtiden.

- Jeg ønsker definitivt å få barn en dag. Det er noe jeg alltid har hatt et ønske om. Jo eldre jeg blir, jo mer føler jeg likevel at «Jeg er for ung»!, har tennisstjerna sagt.

Onesie party. Obviously wore my GrizzCoat. Amazing night with amazing people and cookiemonster. A photo posted by Alexis Ohanian (@alexisohanian) on Nov 20, 2016 at 12:16pm PST