Tore Petterson trakk seg brått fra «Farmen»: - Det sa stopp

(Dagbladet): - Jeg var ikke villig til å knekke noen bein. Det var ikke verdt å fortsette, forteller Tore Petterson (37) til Dagbladet.

Da realityprofilen takket ja til å delta i TV 2s første kjendisversjon av «Farmen», som ble spilt inn i Telemark i sommer, gjorde han én ting klinkende klart for seg selv:

- Kommer jeg til hinderløypa i finaleuka, gir jeg meg. Der stopper det.

Redd

Og så kom han dit, da. Sammen med Vendela Kirsebom, Leif-Einar Lothe, Ida Gran-Jansen og Linni Meister. Den siste gjenværende deltakeren, Petter Pilgaard, kvalifiserte seg direkte til semifinalen allerede på mandag, og slapp unna det som altså er Pettersons store skrekk: Vått treverk.

Hinderløype er en tradisjonell finaleøvelse i «Farmen»-sammenheng, som ofte foregår på vann. For å kvalifisere seg til semifinalen, gjelder det å ha best tid. De tre som gjør det dårligst, ryker ut.

For Tore Petterson stoppet «Farmen»-eventyret allerede før hinderløypekonkurransen var i gang. Uten poeng kunne han umulig bli blant de to beste.

- Det høres kanskje merkelig ut, men jeg klarte bare å tenke at noe ville gå galt. Jeg falt og slo meg skikkelig på en våt brygge en gang, og takler rett og slett ikke tanken på å oppleve noe sånt igjen, forteller 37-åringen.

- Hver dag var en seier

Petterson legger samtidig ikke skjul på at han var veldig klar for å reise hjem. Tidligere i dag fortalte tv-profilen til Dagbladet at han som følge av matmangel og utmattelse vurderte å trekke seg fra programmet flere ganger. 37-åringen hevdet at produksjonen ikke tok hensyn til matallergiene hans, og var lei.

- Hver dag på «Farmen» var en seier for meg. Jeg var så ferdig da denne dagen kom, og da hinderløypa dukket opp sa det helt stopp, sier Petterson, og fortsetter:

- Jeg er helt sjokkert over at jeg klarte å komme så langt, og er dritfornøyd med egen innsats. Jeg har lært så utrolig mye - også om meg selv. Blant annet at jeg er enda mer sosial og handy enn jeg trodde, men også en overlever.

Petterson trekker fram gårdshunden Balto, som han fikk et nært forhold til gjennom det fem uker lange tv-oppholdet, som en årsak til at han ikke reiste hjem tidligere. Balto reiste hjem til sin respektive eier tidligere i kveldens program.

- Det var kjempevondt å se ham dra. Virkelig, virkelig vondt. Jeg har tatt kontakt med eier i ettertid, og han har latt meg besøke Balto jevnlig. En slags delt omsorgsrett, spøker Petterson.

Ut mot TV 2

37-åringen ga tidligere i dag uttrykk for at han føler seg til dels feilaktig framstilt på tv, og mener at han gjennom de siste ukene har blitt stemplet som «sutrete» og «stereotypisk homo» av TV 2.

- Jeg synes det er leit at jeg ender opp med å bli husket for å være sutrete og arbeidssky. Jeg har jobbet hardt for å komme dit jeg er i dag. Så arbeidssky er jeg virkelig ikke! Én ting er å bli framstilt dårlig, en annen ting er å bli framstilt feil, sa han til Dagbladet tidligere i dag.

TV 2 har stilt seg uforstående til påstandene, men «beklager hvis det har oppstått misforståelser».

- Jeg står fortsatt på mitt. Jeg synes ikke det er noe hyggelig å bli framstilt sånn, særlig fordi jeg får masse tyn på nettet hele tida. Jeg blir oppriktig lei meg, men vet heldigvis at jeg er en helt annen person i virkeligheten. Nå er jeg sabla klar for å legge «Farmen»-kapittelet bak meg.

- Angrer du på at du takket ja til å være med?

- På en måte gjør jeg det. Men samtidig har det vært en helt fantastisk opplevelse. Jeg prøver å fokusere på det, sier Petterson.