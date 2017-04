Torodd (22) får oppmerksomhet for ny TV 2-serie: - Skulle ønske jeg var homo, for kvinnfolk orker jeg ikke

(Dagbladet): Skjærtorsdag reiser tradisjonen tro landets mange bil- og festinteresserte til Strömstad og Charlottenberg i Sverige for å vise fram bilene sine, bli kjent og for å drikke ustyrtelige mengder alkohol.

Fenomenet blir omtalt i samtlige av landets medier, og blir ofte stemplet som «harry» og «vulgært». En som ikke bryr seg stort, er Torodd Overåsberget (22) fra Kongsvinger i Hedmark. Han beskriver seg selv som en ekte «ragger», og vil heller bruke tida si i bilen sammen med gutta enn på sofaen med «et kvinnfolk».

Allerede neste uke blir han å se på tv, i TV 2s nye serie «Wunderland». Overåsberget er ikke redd for reaksjoner fra seerne.

- Ikke interessert

- Jeg legger ikke merke til fordommer og slikt. Folk må gjerne dømme oss og kalle oss både slasker og rasshøl, men jeg er oppvokst med at man ikke skal bite seg fast i det negative. De som prater skit får bare prate, sier han til Dagbladet.

22-åringen er en av fem rånere serien følger. Første episode blir gjort tilgjengelig på TV 2 Sumo førstkommende mandag, mens programmet starter på lineær tv, TV 2 Zebra, 19. april.

Overåsberget har allerede fått massiv oppmerksomhet, etter å ha blitt vist fram i en promo som ble lagt på Facebook. Den er sett nærmere 300 000 ganger, og har spesielt fått oppmerksomhet for måten 22-åringen snakker om kvinner på.

- Jeg er ikke interessert i kvinnfolk. Det er jo noen av dem i miljøet, og det er ikke noe problem å finne seg et - om man vil ha dem. Jeg skulle egentlig ha vært homo, for kvinnfolk orker jeg ikke. Ideelt sett kunne jeg ha hatt ei som var her mandag til torsdag, og så kunne jeg kost meg med bil og gutta i helga, forteller hedmarkingen og ler.

På spørsmål om uttalelser som dette har vekket reaksjoner blant enkelte, om så venner, familie eller ukjente, svarer han at det ikke har så mye å si.

- Jeg vet nesten ikke hvor mye jeg tør å si, men jeg synes synd på dagens kvinner. Alt er så jævlig utseendebestemt, noe jeg synes er tafatt og teit. Man kan ikke være snill med damer lenger, for da prøver du deg liksom på dem. Det å være alene med gutta på fest er alltid best. Jeg har bikkje, så da trenger jeg ikke dame, forteller han.

- Høy promille hele påsken

22-åringen har hatt en interesse for biler hele livet, men har likevel ikke lyst til å gjøre hobbyen om til jobb.

- Jeg jobber på lageret på taxfreen på Gardermoen, men jeg kunne nok ikke drevet med bil på fulltid. Åtte timer med bil på jobb og åtte timer i garasjen hjemme hadde fort blitt «kjett», forklarer han.

Han har ingen planer om å slå seg til ro med det aller første, og retter en finger mot dem på hans alder som allerede har begynt å etablere seg.

- Jeg slår meg nok til ro en dag, men det blir ikke ennå. Folk rundt meg begynner jo å få unger og ordentlige jobber nå, men det blir ikke noe jeg finner på med det aller første. Jeg skal nok heller ikke legge fra meg ragginga, mener 22-åringen.

- Dette er en livsstil der man ikke er så jålete på ting. Man tar på seg det man har, klasker seg ut av døra og drar rett på fest. Det er ikke så jævlig nøye, liksom. Det er sjelden at vi gjør oss til for at folk skal like oss, forteller han.

Overåsberget sier at han lever for helga, og at det denne påska blir mye råning og drikking med kameratene.

- I morgen reiser jeg til Charlottenberg, og derfra blir det bare høy promille hele påska. Jeg har reist dit på skjærtorsdag i alle år, og det er en fin tradisjon, sier han.

«Wunderland» «Wunderland» er en serie som følger fem personer som er over gjennomsnittet interessert i bil og livet på veien, eller ræggen, som de selv kaller det.

Det gir et innblikk i en ny verden for mange av oss, og det tar ikke lang tid før man blir fascinert over en livsstil utenom det vanlige. Man får likevel et innblikk i hverdagsmomenter, i oppturer og nedturer, romantiske øyeblikk og krangling.

Sett bort fra Torodd får vi også følge Mats, «Bakken», Sten og Jon Arild.

Begynner på TV 2 Zebra 19. april.