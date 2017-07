Victoria’s Secret taper millioner i Norge

(Finansavisen): Undertøyskjeden Victoria’s Secret åpnet sin første butikk i Oslo i desember 2015. I februar i fjor åpnet butikk nummer to.

De som hadde gledet seg til en butikk bugnende av sexy undertøy da kjeden landet i Norge, ble skuffet. De to forretningene i Oslo selger først og fremst skjønnhetsprodukter som parfymer, kremer, lipgloss og toalettvesker. Utvalget av truser og BHer i sortimentet er nærmest fraværende.

Resultatsmell

Førjulssalget i 2015 sikret en omsetning på 2,3 millioner kroner, mens fjorårssalget for hele 2016 endte på 20 millioner kroner, ifølge Finansavisen.

Det var likevel ikke nok til å gå i pluss.

Driftsresultatet endte på minus 2,3 millioner og resultat før skatt ble minus 2 millioner kroner.

Det er det greske selskapet Agora Trading som eier og driver Victoria’s Secret i Norge, ifølge Finansavisen.

Aksjekapitalen i Norge gikk tapt i fjor, men styret opplyser at de vil konvertere gjeld det norske selskapet har til morselskapet om til egenkapital, og dermed øke aksjekapitalen.

De greske eierne har stått for oppstartkostnader i forbindelse med åpningen av de to butikkene. Dermed står det norske selskapet oppført med 14 millioner kroner i mellomværende til grekerne. Det er denne gjelden som blir redusert for å holde butikkene i live i Norge.

Sliter internasjonalt

Til tross for massiv mediedekning hver gang en ny kolleksjon slippes, så sliter Victoria’s Secret. Salget har falt fordi kundene foretrekker konkurrerende merker og vil ha andre varer. En annen årsak er større investeringer gjort i Kina, som ikke har kastet av seg som ønsket, skriver Finansavisen.

Det jobbes med å endre produktporteføljen, blant annet satser de nå mer på sportsundertøy.