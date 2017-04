Visste hun måtte hjem fra hotellet: - Ser mørkt ut

(Dagbladet): Påskeuka på «Paradise Hotel» har vært en av de mest innholdsrike denne sesongen. Med mordmysterier og spennende ut- og innsjekkinger har seerne bitt negler gjennom den hektiske tv-uka.

Aleksander Sæterstøl (20) måtte ut, men kom inn igjen på tirsdagen. Det sørget for at Grunde Myhrer (20) måtte forlate hotellet. Sophie Vågsæter (24) kom inn igjen på onsdag, og i kveldens parseremoni måtte nok en deltaker vinke farvel til paradistilstandene i Mexico.

Da deltaker André Ingvoldstad (20), som kom inn tidligere i uka, fikk to jenter bak seg under parseremonien, måtte han ta et valg. Martine Johansen (20) fra Bodø trakk det korteste strået, og måtte dermed pakke kofferten og rette nesa mot Norge.

- Jeg var veldig klar over at det kom til å skje. André sa at han var usikker fordi jeg hadde valgt Aleks eller Morten over ham om jeg fikk bli. Hvis han valgte meg kom han liksom til å bli forlatt før eller siden, sier hun til Dagbladet.

- Var forberedt

Johansen og meddeltaker Henriette Otervik (22) var de siste jentene til å stille seg bak gutta i parseremonien torsdag kveld.

Med bare én gutt igjen var det tydelig at Johansen måtte sette kursen mot Ingvolstad, men at Henriette som sistemann valgte å gå til den nye gutten var ikke nødvendigvis opplagt for alle. Han valgte etter en liten tenkepause Otervik.

Han begrunnet valget med at han selv ønsket å være trygg.

- Dette er mye tøffere enn jeg forventet. Jeg har fått en connection med Martine som jeg synes er bra, men det er en person her som jeg vet at har en bedre connection med henne enn meg, fortalte Ingvoldstad etter å ha tatt valget.

Til Dagbladet forteller Johansen, som tok til tårene etter hjemsendelsen, at hun så det komme.

- Vi snakket jo om dette før seremonien, og vi visste begge to at vi kom til å ende opp bak André. Det var jo selvfølgelig kjipt å måtte forlate Sophie, Morten og Aleks, det var dem jeg kom best overens med der inne. Det ser mørkt ut for «La Familia»-alliansen nå, når én etter én ryker, sier hun.

I et avsluttende klipp før hun forlater hotelldørene for siste gang, letter 20-åringen på sløret om forholdet til en av de andre deltakerne. Hun kan nemlig avsløre at hun har begynt å få følelser for meddeltaker Aleksander Sæterstøl.

Overfor Dagbladet kan hun imidlertid fortelle at det hele var en forsnakkelse.

- Åh herregud, kom det med i episoden? Nei, nei, nei. Det var mye følelser i bildet, så jeg var kanskje litt kjapp i replikken der. Jeg var helt klart betatt av Aleks, men ikke noe mer enn det. Vi sees ofte den dag i dag, men de følelsene har lagt seg, forteller hun.

Holdt på hemmelighet

Da det i midten av mars var duket for premiere på realityserien, og fest i den anledning, var deltakerne samlet for å se første episode sammen.

To av årets deltakere er begge fra Bodø, men har begge flyttet til Oslo for å leve i kollektiv sammen. Det Morten Botten (20) og Martine Johansen (20) ikke visste, var at begge skulle sjekke inn på det famøse hotellet i Sør-Amerika samtidig.

Martine løy for å dempe mistanken til samboerne.

- Jeg, Morten og to andre kompiser flytta til Oslo sammen i august. Vi bor i et kollektiv sammen midt i Oslo. Da jeg skulle ned hit «flytta jeg hjem» til Bodø, som de tror, forteller Martine.

Hun hadde slettes ikke flyttet hjem til nord, og hadde heller vendt snuta mot varmere strøk. Det samme hadde samboeren, som ikke visste at Martine var til stede før hun plutselig sto på hotellrommet hans.

Jentene valgte seg nemlig en partner tidlig i episoden, og Martines valg falt naturlig på en hun allerede kjente godt og bor med fra før. Morten Botten ble derfor sjokkert da han fikk øye på sin nye partner.

- Jeg fikk helt sjokk da hun kom inn døra. Det var helt perfekt egentlig, for da hadde jeg en ny brikke å spille på, sa han til Seoghør.no på premierefesten.

- Vi holdt det hemmelig ganske lenge, faktisk. Helt til jeg sjekka ut, fortalte Botten.

- Alle synes jo det var utrolig gøy og bare «Herregud, dere er luringer og de største spillerne på hotellet». De hadde nok ikke sett den komme tror jeg, sa Martine til Seoghør.no.