(Dagbladet): Fristen for å takke ja til sluttpakke i TV 2 gikk ut fredag for en uke siden. TV 2 har nå fått oversikt over hvor mange som vil takke ja til sluttpakker, og ifølge Sarah C.J. Willand, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2, ser det ut til at 10 til 15 personer vil takke nei.

TV 2 skal kutte 177 årsverk innen 2020, og hadde 39 igjen av det planlagte kuttet i år, før den siste runden med sluttpakker startet for to uker siden.

Henrikke Helland, leder av redaksjonsklubben i TV 2, er kritisk til måten ledelsen i kanalen har håndtert kuttprosessen på.

- Vi skulle helst sett at TV 2 fulgte spillereglene for overtallighet i første runde, og ga begrunnelser for hvorfor folk er overtallige, sier Helland.

- Ekstremt krevende

- De satte i gang en prosess hvor folk fikk beskjed om at de var overtallige, uten å få vite grunnen. Det har vært ekstremt krevende å stå i for den enkelte, og krevende å håndtere for oss som tillitsvalgte. Nå har vi juridisk vurdert sakene i henhold til ansiennitet, for det er det eneste vi har å forholde oss til, sier hun.

Helland forteller at enkelte har opplevd det som en trussel å i det hele tatt få en beskjed fra ledelsen om at de ikke får være med videre, uten å få vite hvorfor.

Hun mener mange av sakene som står igjen er aktuelle tvistesaker. Nå vil ansatte som har fått beskjed om at de er overtallige, og som har sagt nei til sluttpakke, i drøftelsesmøter som eventuelt kan føre til oppsigelse.

Håper på frivillige løsninger

Sarah Willand, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2, sier at TV 2 følger reglene som gjelder for nedbemanning og har hatt juridisk rådgivning i alle deler av prosessen.

- Vi forstår at de som har fått negativ beskjed kan oppleve dette som vanskelig og at det er mange følelser i spill. Derfor har vi i samråd med tillitsvalgte blitt enige om å tilby sluttpakker også i denne fasen. De er innrettet med flere valgmulighetene for bedre å kunne hjelpe den enkelte over i nytt arbeid, sier hun.

Hun sier at antallet overtallige i TV 2 nesten kunne virke som en uoverkommelig oppgave da de presenterte det for organisasjonen i fjor.

- Av de 39 vi til slutt stod igjen med i år, gjenstår det altså nå mellom 10 og 15 uløste saker. Det er helt klart tøft. Medarbeiderne våre er veldig dedikert til TV 2, og det er tøft for dem det gjelder. Men at så mange selv har tatt et valg om å slutte, er vi veldig glade for, sier Willand.

Misnøye med prosessen

Dagbladet har også tidligere skrevet at det er stor misnøye med TV 2-ledelsens håndtering av kuttprosessen. TV 2-ledelsen har også blitt kritisert for at personer som først har fått beskjed om at de er overtallige, deretter fikk tilbud om sluttpakke med vikariat.

- Hvordan synes du prosessen rundt nedbemanningen har vært?

- Ledelsen og tillitsvalgte skal ha en felles evaluering når vi er gjennom denne prosessen. Det er helt sikkert ting vi kunne ha gjort annerledes eller bedre, men det er for tidlig å ta en oppsummering av det nå, sier Willand.

Til tider krevende

Hun legger til at de er glade for at det generelt er stor interesse for TV 2.

- Det er likevel ikke til å stikke under stol at den oppmerksomheten som andre medier retter mot den nedbemanningsprosessen som vi står i, til tider kan være krevende, ikke minst for våre medarbeidere, sier Willand.

Helland mener derimot at ledelsen kan takke seg selv for medieomtalen.

- Det er vel prosessene her som har generert omtalen i media, og den er det ledelsen i TV 2 som ensidig har valgt, sier Helland.