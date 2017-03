14-åring fant krigsfly med død pilot. Her er gjenstandene fra flyet

(Dagbladet): Historien om den danske tenåringen Daniel Kristensen (14), som fant et tysk krigsfly og en død pilot på tomta, gikk verden rundt tidligere denne måneden.

14-åringen var ute med en metalldetektor på bestefarens tomt, da han fant et tysk krigsfly med en død flyger og ammunisjon fra andre verdenskrig. Etter omfattende undersøkelser er den tyske soldaten identifisert som 19 år gamle Hans Wunderlich.

Sammen med vraket av flyet og levningene etter den døde piloten, fant 14-åringen flere av Wunderlichs eiendeler. Blant dem var soldatens klær, fallskjerm og redningsvest, armbåndsur og soldatboken hans. Nå jobber Nordjyllands Historiske Museum med å lage en utstilling av eiendelene.

De jobber med å finne et egnet lokale, som både har plass til vrakdelene og har god lufting, siden flyrestene fortsatt lukter sterkt av brennstoff.

Ekstra tall på urskiven

Soldatboken som stilles ut er en liten kalenderbok, hvor piloten også har fått informasjon om alt fra engelske fly, blant annet siluett-tegninger, og millitære grader. Den siste dagen noe ble skrevet ned i boka var 24. september. Ifølge museet skulle antagelig alle flyvninger i 1944 registreres i boken.

Wunderlichs armbåndsur er ødelagt, og de brukne viserne står på klokken 14.00. Dermed tror man at dette var tidspunktet flystyrten skjedde. Museet er ikke i tvil om at dette er soldatens egen klokke, for på baksiden står initialene HW. Klokken ser ut til å være en privateid klokke, og på urskiven har han skrevet inn ekstra tall. Museet vet foreløpig ikke hvordan disse tallene skal tolkes. De antar at dette kan være tall Wunderlich har brukt som pilot. Klokken skal ha blitt laget av Wagner, som hadde fabrikk i Pforzheim, som lå 340 kilometer sørvest for byen hvor han ble født.

- Ny interesse for krigen

Museumssjef Torben Sarauw opplyser til Dagbladet at dette blir en midlertidig utstilling.

- Vi ønsker å stille ut dette på grunn av den store offentlige interessen som har vært for denne flystyrten og den døde piloten, men også fordi det er en god historie. Både historien om gutten som går ut og finner et fly, men også historien om det tyske luftvåpenets tre baser på Nordjylland under andre verdenskrig, sier Sarauw.

Han synes det er interessant at historien engasjerer alle aldersgrupper.

- Det er mange barn og skoleklasser som også er interessert i dette. Dette kan skape ny interesse for andre verdenskrig, for en generasjon som ikke bryr seg så mye om denne delen av historien, som min generasjon, sier han til Dagbladet.

Fortalte om styrten

Historien om hvordan soldaten ble funnet, etter over 70 år i jorda, er nesten for god til å være sann.

- Da jeg var barn fortalte min farfar meg at det hadde styrtet et fly her under andre verdenskrig. Tyskerne hadde vært på området og ryddet opp, så vi trodde bare at vi kanskje kunne være heldige å finne noen vrakdeler, sa 14 år gamle Daniel til dansk TV 2 i begynnelsen av mars.