40 år siden Hanne Krogh spilte i «Reisen til julestjernen»: - Det var store utfordringer under innspillingen

For 40 år siden gjorde en ung kvinne en reise som forandret hennes liv.

Det er ikke hovedpersonene Sonja i «Reisen til julestjernen» vi tenker på, men hun som fikk rollen: Hanne Krogh.

En juleklassiker

- Det var en iskald vinterdag, jeg tok trikken til Jar og gikk inn porten - og gikk rett inn i et eventyr. Det var en av de lykkeligste øyeblikkene jeg har opplevd, forteller hun Dagbladet.

«Reisen til Julestjernen» er definitivt en juleklassiker.

Det er en film vi må se hver eneste jul, akkurat som «Tre nøtter til Askepott» og «Grevinnen og hovmesteren». Det blir ikke jul uten teaterstykket av Sverre Brandt fra 1924.

Sterke 40 år gamle minner

- Det er mange år siden jeg så hele filmen, men jeg ser glimtvis og bruddstykker hver eneste julaften. Hvert år turnerer jeg fram til jul, og må bruke juleformiddagen til å handle gaver, og da står ofte tv-en på i butikker jeg besøker, sier Krogh.

Hun har krystallklare minner om innspillingen og hvordan hun fikk rollen.

- Jeg var ferdig på gymnaset, på Nissen, hadde bestemt meg for ikke å satse på artistyrket og hadde droppet å søke på teaterhøyskolen. Så ble jeg oppringt for å prøvespille, forteller hun.

- Det aller største

- «Reisen til julestjernen» er det aller største jeg har opplevd i min karriere, slår hun fast - og da kan vi legge til at Hanne Krogh har produsert og framført en rekke show og forestillinger sett av tusenvis. For ikke å glemme Bobbysocks og det uforglemmelige MGP-eventyret.

Eventyret om Sonja som forsvant og kongens leting etter julestjernen kjenner vi alle.

Historien om dronningmora som blir forhekset og om den onde greven - og at det går bra til slutt. Men innspillingen skjedde ikke uten problemer.

Lite snø og bitende kulde

- Det var to store utfordringer, husker jeg. Det var nesten ikke snø denne vinteren og så var det en bitende kulde. Opptakene ble gjort i Oslo, Gausdal, Eggedal. Savalen på Tynset og Røros. Men jeg ble ikke syk, tror at det var for kaldt for bakteriene.

Hanne Krogh forteller om at kamerazoomen frøs fast og at hun strikket lue til frossen regissør, Ola Solum.

«Reisen til julestjernen» var regidebuten til Solum, kjent fra bl.a. «Kvitebjørn kong Valemon» og «Orions belte».

Mange er døde

- Det var et stjernegalleri av skuespillere, Rolf Just Nilsen, Knut Risan, Bente Børsum, Alf Nordvang, Harald Heide-Steen jr. og Anne Marit Jacobsen og endsa flere av våre store. Mange er dessverre gått bort, men jeg traff Bente Børsum da vi sammen delte ut «Årets Ærespris» til Anne Marit Jacobsen under årets Amanda.

Hvis du ser scenen der Sonja kjører hest og slede, og ser angsten i blikket hennes, så er den høyst reell.

- Folk tror at jeg sikkert var redd fordi jeg skulle spille det på grunn av frykten for greven, jeg var først og fremst redd og skremt for å måtte kjøre sleden alene. Den eneste hvite hesten som fantes i rørostraktene, var en som bare hadde blitt ridd - aldri kjørt. Og med den i galopp var jeg redd, sier hun.

Del av juletradisjonen

Men det største for Hanne Krogh, er at Sonja, er blitt en del av hele landets juletradisjon.

- Det er rørende å oppleve at folk har tatt meg og Sonja inn i minnene og tradisjonene sine.

- Sonja var en vanskelig rolle å spille. Utfordringen var å få fram renheten og godheten i henne, ingen store fakter, bare nærbilder og nakne øyne. Rollen står og faller på godheten alene.

Hun mener også at Sonja er en flott rollemodell.

- Det handler om å finne julestjernen i deg selv: godheten, det er en underkjent egenskap. Sonjas historie handler også om kraft, mot og besluttsomhet, sier Hanne Krogh.