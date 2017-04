82 år gammel småbruker slåss mot Hollywood-planer

En gammel nøysom skotsk bonde, hans kone, datter, barnebarn og noen dyr kjemper en Davids kamp mot Goliat - der utfallet ennå er helt åpent.

For Jim Telfer (82) er tanken på å måtte forlate det lille småbruket utenfor Edinburgh familien har hatt i 102 år, vond og vanskelig å tenke på.

Milliard-prosjekt

- Jeg flytter ikke. Nei, nei, nei. Det fins andre steder å etablere et filmstudio, sier han til The Guardian mens han steller sine to dager gamle lam.

Dan gamle mannen vil kjempe mot filmplanene til siste slutt.

Han og hans datter, Mary Begbie (52), er forberedt på å gå til Høyesterett for å bekjempe ethvert forsøk på å bygge et gigantisk filmstudio med hoteller og besøkssenter til en sum av nærmere tre milliarder norske kroner.

Flere generasjoner

Planene er å bruke et område på 24 hektar til filmformål, det vil si et område på 34 fotballbaner på tomta der familien Telfer har bodd i flere generasjoner.

- Vi vil kjempe imot til det ytterste, sier Begbie til avisa.

Familien mener at det fins andre steder å bygge et gigantisk filmstudio, som ikke vil ødelegge naturen, matjord og omgivelser.

- Det er absolutt ingen grunn til å være å ødelegge flott jordbruksland når det fins alternativer, sier hun.

Mobbing og trusler

Jim Telfers bestefar slo seg ned på den lille gården i 1915. Både Telfer og hans mor ble født i familiens våningshus. Telfer-familien eier bygningene, men de eier ikke jorda. Tomta og eiendommen rundt tilhører Gibsone-familien, etterkommere av lokale grunneiere som signerte den opprinnelige leieavtalen med Telfers bestefar.

Grunneier Nick Gibsone, som også er en reklamemann, ønsker at Telfer-familien skal forlate gården slik at han kan gjøre hele området til et Hollywood studio.

I et år har det vært en spent og fastlåst situasjon mellom partene - med bitre anklager, mobbing og trusler om utkastelse. I forrige uke godkjente skotske regjeringsministere filmplanene, selv om det er blitt påvist at prosjektet vil utgjøre en belastning for landskapet. Politikerne som støtter prosjektet mener likevel de økonomiske og kulturelle fordelene er større enn ulempene.

- Penger betyr ikke noe

Grunneierne skal ta tilbudt Telfer-familien underkant av tre millioner kroner for husmannsplassen, og vil gi ham tillatelse til å bo i våningshuset «til sin død», skriver The Guardian.

- Penger ikke betyr noe for pappa. Han vil heller holde på med oppdrett og drive gården, sier datteren.

Skottland ønsker å lokke lukrative Hollywood-filmer og store tv-produksjoner til landet, og landets filmmiljø har i en årrekke drevet lobbyvirksomhet mot regjeringen for et spesialbygd filmstudio i konkurransen med resten av Storbritannia.

«Game of Thrones» og «Star Wars»

Filmbransjen mener at det må til for å kunne bli et attraktiv mål for filmer og tv-serier som «Game of Thrones» og «Star Wars».

Willy Wands, leder av det Skottlands film og tv-fond, hevdet i vinter at landets mangel på et et stort filmstudio var årsaken til at den neste «Star Wars»-filmen nå blir filmet i Irland i stedet.

The Guardian skriver at filmprosjektet kan gi opptil 1600 arbeidsplasser. Målet er at det skal kunne være i drift innen utgangen av 2018.