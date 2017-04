995 klager på NRK så langt i år

(Dagbladet): Hittil i år har Kringkastingsrådet fått inn nesten 1000 klager, på NRKs ulike programmer og nyhetsdekning. 2017 ligger dermed an til å bli året med nest mest klager noensinne.

Allerede forrige måned, da 829 klager hadde kommet inn, hadde rådet fått inn 69 flere klager enn fjoråret. Denne måneden er det kommer inn 166 henvendelser og klager.

- Det er allerede kommet inn flere klager enn det har vært noe annet år, bortsett fra i 2015. Da kom det rundt 3600 klager bare på Fredrik Skavlan, sier Erik Skarrud, rådssekretær for Kringkastingsrådet, til Dagbladet.

Skavlan-programmet han sikter til, var programmet hvor Sverigedemokraternas leder, Jimmie Åkesson, deltok. Debatten gikk i norske medier i flere uker om hvorvidt Fredrik Skavlan hadde vært for kritisk i sitt intervju. Skarrud forteller at det til sammen kom inn rundt 6700 klager dette året.

Umulig å gå gjennom alt

Rådssekretæren tror det er flere grunner til at flere sender inn klager.

- I og med at det er veldig mye forskjellig folk klager på, tror jeg flere er blitt oppmerksomme på muligheten til å sende klager til rådet. Både gjennom omtaler i media, og fordi kringkastingsrådet streames, sier han.

Selv om det nå kommer flere klager, forteller han det er overkommelig for rådet å behandle.

- Men jo flere klager som kommer, jo mer selektiv må rådet være på hvilke saker som tas opp. Alle klager tas opp, men ikke alle klager behandles i rådet. Når rådet skal gjennom et par timer klagebehandling, og har hovedtemaer hver gang, er det umulig å gå gjennom alt, sier Skarrud, som mener økningen i klagene er en god ting.

- Jeg synes det er bra at folk klager, for det gjør at NRK må tenke gjennom hva man lager. Man bli sjelden dårligere av å bli klaget på, sier han.

Neste møte i Kringkastingsrådet er 20. april. Blant klagene som er kommet inn er klager på banning i «Anno», klage på Dagsrevyens sak om gjengkriminalitet i Oslo, og klager fra flere som mener «Nytt på Nytt» har venstrevridd humor. Enkelte reagerer også intervjuet med Leif Einar Lothe, kjent som Lothepus, og makkeren hans Joar Førde på Lindmo. De reagerer på at gjestene bannet, og at de fikk fortelle om det de omtaler som ulovlige aktiviteter, som de gjorde i barndommen. Blant de 166 klagene som er kommet inn denne måneden, er de fleste klager på ulike ting.