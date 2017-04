Abbath forlot scenen i sinne på Infernofestivalen

Siste konserten på den fire dager lange Infernofestivalen ble en nedtur for et fullsatt Rockefeller i Oslo denne påskehelga.

Etter bare 30 minutter av konserten gikk frontfigur i Abbath, Olve Eikemo - bedre kjent som black metal-artisten Abbath Doom Occulta, av scenen i går kveld.

- En stor skuffelse

Tilbake sto publikum skuffet. Abbath regnes som en legende i black metal-miljøet - mest kjent fra Immortal, som han var med å danne i 1990.

- Vi beklager dette sterkt, sier ledelsen i Infernofestivalen til Dagbladet.

- Dette var en stor skuffelse for oss og for fansen. Mange kommer langveis fra for å få med seg våre konserter i påska, sier pressekontakt i Infernofestivalen, Runar Pettersen, til Dagbladet.

Personlige problemer

Abbath var hovedattraksjonen på Infernofestivalens siste dag, lørdag 15. april. Den tidligere Immortal-gitaristen brøt med bandet i 2015 og gikk solo og dannet band under eget navn.

- Abbath var sur. Han hadde kranglet med bandet.

- Det skal ikke ha hatt noe med publikum å gjøre. Han har slitt med personlige problemer, og det var jo ikke uproblematisk i Immortal heller, sier Runar Pettersen i Infernofestivalen.

- Ødelegger sitt rykte

Pressekontakt Pettersen opplyser at Abbath og resten av bandet skulle spille i 90 minutter, men hovedpersonen selv forlot scenen i sinne etter bare 30 minutter.

- Abbath ødelegger sitt rykte på den måten, sier han.

- Både konsertarrangører og publikum blir skeptisk til ham og bandet. De skal jo turnere til Sør-Amerika senere i år, og bør skvære opp og få ting på stell før det, sier Pettersen.

Sterke Facebook-raksjoner

Mange som var til stede på konserten ytrer seg negativt på festivalens Facebook-side - og reaksjonen er mange på at Abbath ikke fullførte konserten.

Infernofestivalen er et fyrtårn i black metal-universet.

Det valfarter fans fra hele verden til Oslo hver påske for å få med seg festivalen. Festivalen har vært arrangert siden 2001.

Her er noen av reaksjonene:

Ja, synd han avslutta festivalen med «å ta en Bieber».

16h på buss för å se Abbath....jahapp.

The Axel rose of Black metal?

Love Abbath anyways .. hope he is allright.

Jævla amatør diva. Folk bruker penger på han å dette er takken. Aldri book den tullingen igjen.

Festivalarrangøren har også lagt ut en beklagelse på Facebook-siden - der de skriver at de venter en uttalelse fra bandet.

Dagbladet har forsøkt å komme i kontakt med Abbath, men har ikke fått noe svar.