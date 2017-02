Aksepterer du at jeg er norsk?

Flere har hengt seg opp i at jeg ikke vil svare på spørsmålet om mitt egentlige opphav, samt at jeg mener at alle nordmenn er rasister. Det er påstander jeg vil kommentere.

Mitt hjem er Norge, og Norge alene, samtidig har jeg selvfølgelig et forhold til den kurdiske kulturen foreldrene mine brakte med seg. Dersom anledningen byr seg, etter at vi har blitt kjent, ønsker jeg gjerne å fortelle om den vakre musikken, den deilige maten og undertrykkelsen kurdere erfarer.

Til tross for det, kan du akseptere at jeg er norsk uten noe forbehold?

Uansett, ikke vær redd for å stille meg spørsmål om mitt opphav. Jeg mener ikke at du er rasist av den grunn. Min hensikt er å informere om mitt perspektiv. I denne læringsprosessen må vi vise toleranse for hverandre. Jeg må forstå at mange ikke skjønner hvorfor det virker ekskluderende å spørre om hvor jeg egentlig er fra når jeg føler meg norsk, og dere må i det minste lytte til meg når jeg sier at jeg ønsker en kulturendring som fokuserer på hvem jeg er og ikke hvor jeg kommer ifra.

Mitt opphav sier litt om meg, men mine egenskaper, følelser, valg, handlinger, musikk & kunst, preferanser og interesser, sier mye mer om meg. Mitt lille land – jeg er en stolt nordmann som verdsetter mitt flotte land og rause medborgere.

Mitt andre poeng, uavhengig av det ovennevnte, er at jeg som norsk setter ytringsfrihet høyt. Jeg ønsker å påpeke at høyreradikalismen har bidratt til å svartmale oss «innvandrere». Majoriteten av nordmenn støtter ikke slikt, men en minimal gruppe baserer sine holdninger og retorikk på en slik ideologi. Det må vi få slutt på. Dette er et opprop til alle – bli med i kampen og bekjemp urettferdigheter.