Alle har godt av å lære praktiske ferdigheter

Kampen mot teoribeistet i norsk skole tiltar. Det siste er at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) foreslår å splitte opp kunst og håndverk-faget, som han mener har blitt for teoritungt. Tanken er at elevene på ungdomskolen skal kunne velge en mer teoretisk og kunstorientert versjon, eller en mer praktisk og yrkeslivsrettet variant. Tanken er god, men kan gjennomføres på en smidigere måte.

Forslaget fra kunnskapsdepartementet kommer samtidig som det blir kjent at de norske fagskolene skal styrkes, og idet en ny ordning trer i kraft som forplikter norske bedrifter til å bruke lærlinger hvis de vil ha kontrakter fra det offentlige. Denne innsatsen for å øke prestisjen til de som velger en yrkesrettet utdanning og gjøre veien de har valgt, lettere, er det all grunn til å rose.

Samtidig byr det på utfordringer å skille kunst- og håndverksdelene av skolefaget slik kunnskapsministeren ser for seg. Opposisjonen har allerede stilt spørsmål om hvor finansieringen og utstyret som en egen, praktisk variant av faget vil kreve, skal komme fra.

En annen innvending er at kunst og håndverk i utgangspunktet ikke er adskilte disipliner. Teori og praksis, nåtidens behov og den historiske veien mot dagens estetikk og teknikk, virker sammen. Også de som er på vei mot universiteter og høyskoler vil ha godt av å lære seg nyttige praktiske ferdigheter, som vil sette dem i stand til å gjøre enkle praktiske reparasjoner eller endre et plagg. Også de som er på vei mot et håndverksyrke, kan bli kreativt og faglig inspirert av å ha med seg mer overordnede perspektiver.

For mange elever som har evner i andre retninger enn teori, er de praktiske fagene en sjelden mulighet til å føle mestring. Dette er en av grunnene til at det er viktig at den håndfaste siden av disse fagene ivaretas. Men det er også mulig å gjøre dette innenfor faget som allerede eksisterer, og spisse og vinkle læreplanen slik at disse målsetningene blir tydeligere. En vesentlig side av en slik spissing vil også være å sørge for at det er kvalifiserte lærere som står for undervisningen, noe som skjer i for liten grad i dag. Slik kan kunst og håndverk bli et fag som ikke bare forbereder en del av elevene på yrkeslivet, men som kan forberede dem alle på selve voksenhverdagen, som som kjent er full av praktiske problemer som må løses, på den ene eller den andre måten.