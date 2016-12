Alle som ikke ble med videre

Samtidig som vi sier velkommen til 2017, tar vi vemodig farvel med alle som ble igjen i året som er slutt. Aldri mer skal Harald Grønningen fosse som en elg gjennom skogene, og professor Fredrik Barth skal ikke reise til flere fjerne land og gjøre antropologiske oppdagelser. John Glenn skal ikke kretse rundt jorda i romskipet «Friendship 7», og Sossen Krohg skal aldri mer lede Scene 7 til nye triumfer. Johan Cruyff skal ikke score umulige mål, og Berge Furre skal ikke lære oss norgeshistorie.

Min venn og evige sjefredaktør Arve Solstad skal aldri mer lede Dagbladet til nye opplagsrekorder, og Sverre Andersen skal ikke stå i mål på landslaget. Andrzej Wajda skal ikke lage flere filmer, og klovnen Oleg Popov er ferdig i manesjen. Guy Hamilton har regissert sin siste James Bond-film, og Fidel Castros revolusjon er stilnet. Alv Gjestvang skal aldri mer gå 500 meter på 40,6, og Umberto Eco skal ikke levere gnistrende analyser på tvers av høy- og lavkultur. Bård Breivik har utformet sin siste skulptur og Viktor Kortsjnoj har tapt sitt avgjørende parti sjakk. Carrie Fisher skal ikke lenger bekjempe Imperiet, og Ettore Scola har lagd sin siste film.

Muhammad Ali skal aldri mer fortelle hvem som er størst, og Michael Herr skal ikke sende flere reportasjer fra fronten i Vietnam. Bergljot Hobæk Haff har lagt ned pennen for godt, i likhet med Harper Lee, Imre Kertész, Elie Wiesel, Vera Henriksen, Peter Esterhazy og Lars Gustafsson. George Martin arrangerer ikke flere Beatles-låter, og Joachim Calmeyer skal ikke spille «Semmelweiss» av Jens Bjørneboe. Leonard Cohen og hans Marianne skal aldri mer være kjærester på øya Hydra.

Og for en gjeng musikere som jammer på de evige konsertscener: David Bowie, Prince, Leon Russell, Paul Bley, Otis Clay, Sverre Kjelsberg, Glenn Frey, George Michael, Paul Kantner, Trille, Mose Allison, Bobby Vee, Scotty Moore, Merle Haggard, Emerson & Lake, Gato Barbieri, Sven Zetterberg, Lonnie Mack, Arnie Norse og Guy Clark. Litt av et band, når de stemmer i for fullt. Tonen fra himmelen. Som aldri forstummer. Uansett: Godt nytt år!