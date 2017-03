Ambassadøren som gjorde jobben sin

Det gjelder også Sergej Kisljak (66). Den snart pensjonerte russiske karrierediplomaten, som er Russlands ambassadør til USA, har de siste ukene vært der jobbeskrivelsen hans sier at han ikke skal være, i medienes kritiske søkelys. Og han har ikke engang gjort noe galt.



Det er tvert imot hans amerikanske kilder som har gjort noe galt. Den allerede sparkete nasjonale sikkerhetsrårgiveren Michael Flynn fortalte ikke sannheten om sine møter med Kisljak til visepresident Mike Pence.



Og justisminister Jeff Session løy i senatshøringen da han sa at heller ikke han hadde møtt den russiske ambassadøren i Washington. Han klamrer seg nå til jobben sin.

Av dette kan man lett trekke den slutningen at Kisljak er en diplomatisk mørkemann av gammel sovjetisk støpning. Men det stemmer ikke, basert på mesteparten av den informasjonen som er gitt av dem som har hatt med ham å gjøre. Kisljak er ikke en mann som opptrer i lange mørke kapper, og ikler seg løsbart når han møter sine kilder.

Tvert imot så var møtet med Session på daværende senator Sessions kontor i kongressen. Det foregikk helt åpent med flere av Sessions medarbeidere til stede. Problemet er altså at alt dette har kommet fram i ettertid, etter at daværende senator Session under ed sa at han ikke hadde møtt representanter for Russland under, eller etter, valgkampen der Donald Trump ble valgt til USAs president.

Forholdet til Russland, som president Donald Trump har lovet å «fikse», er det giftigste i amerikansk politikk nå, på grunn av løgnene til Flynn og Session.



Derfor blir det også en nyhet når det nå kommer fram at Flynn og Trumps svigersønn og rådgiver Jared Kushner møtte Kisljak i Trump Tower på Manhattan, og at Kisljak også møtte Session samme sted, slik Det hvite hus selv opplyste natt til fredag.



Russland er et så betent tema at Trump-administrasjonen denne gangen valgte å presentere nyhetene selv. Denne gangen er det ingen som ljuger. Men hva dreide møtene seg om?

De dreide seg om å opprette kontakt med Trumps stab, for å knytte kontakter og få informasjon om hva Trump-administrasjonen tenkte. For Kisljak var det en profesjonell triumf å bli tatt imot tidlig og på høyt nivå.



Men det var ikke spesielt overraskende når vi tenker på Trumps positive omtale av president Vladimir Putin, og hans antydninger om at han som president ville løfte sanksjonene mot Russland. Russland var plukket ut til å bli en trumpsk prioritering, og særlig Flynn var utpekt til å være spydspissen i dette prosjektet.

Den russiske tilgangen til Team Trump var omfattende. I tysk UD har for eksempel frustrasjonen vært stor fordi det lenge var umulig for dem å knytte kontakter med Trumps folk.



Men hva var den egentlige grunnen til Kisljaks mange møter med Trumps folk, helt fra i fjor sommer, da Trump ble republikanernes presidentkandidat? Mest radikalt kan det påstås at møtene hadde noe å gjøre med det amerikansk etterretning sier var et russisk datainnbrudd i Det demokratiske partiets dataprogrammer.



I så fall dreier det først og fremst om grov kriminell virksomhet fra Flynns, Sessions og Kushners side.