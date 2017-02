Annonserte ny premiere under Super Bowl. Går verden under i sesong 2?

(Dagbladet): «Halloween», står det i støre røde neonbokstaver, og dermed er startdatoen for sesong 2 av «Stranger Things» annonsert.

Traileren for andresesongen av en av fjorårets mest hyllede tv-serier ble sendt under nattas Super Bowl, og det er ingen tvil om at spenningen fortsetter.

Klippet starter med en 80-talls-reklamefilm for favorittvaflene til en av hovedrolleinnehaverne, Eleven, og ender dramatisk med apokalyptiske bilder av en gigantisk edderkopplignende skapning som henger truende over den fiktive småbyen i Indiana.

Netflix-serien fikk stor oppmerksomhet for sin åttitallsdyrkende blanding av nostalgi, science fiction og oppvekstskildring i fjor høst.

Sesong én tok for seg en gjeng med små kameraters overnaturlige jakt på sin forsvunnede bestevenn, Will, fanget i parallelluniverset The Upside Down, og sammen med den mystiske jenta Eleven slåss de mot utenomjordiske vesener og voksen fornuft.

«Derfor har en regntung, monsterbefengt amerikansk småby vært toppen av lykke i sommer», skrev Dagbladets tv-anmelder Marie Kleve i en kommentar.

De ni episodene i sesong 2 har allerede fått navn:

MadMax

The Boy Who Came Back To Life

The Pumpkin Patch

The Palace

The Storm

The Pollywog

The Secret Cabin

The Brain

The Lost Brother